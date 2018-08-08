〈台北都會〉公車駕駛協助視障者 比例不到3成

2018-08-08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北公車環境對視障朋友並不友善，按照台北市政府規範，公車駕駛若遇到視障者想搭車，不僅要廣播，還得下車協助；台北市議員簡舒培與視障朋友實測發現，十四台公車中，僅兩台有車外廣播、兩台公車駕駛有協助，比例不到三成。交通局長陳學台坦承， 這的確是問題，將邀集視障朋友、團體進行檢討。

簡舒培調閱資料指出，台北市身心障礙者人數目前約十二萬八一八名，其中視障者有六一九六名，因此訂有「台北市聯營公車駕駛員服務視障者上下車標準作業程序 」，要求公車駕駛面對視障乘客，得確認車內車外播報系統正常、公車需靠路緣停車，且駕駛必須主動下車協助等。

但實測發現，若沒做廣播或有人主動幫忙，視障朋友根本不知道要搭的公車是否到站，約莫半小時的實測過程，共有十四台公車經過，但其中十台沒有進行廣播，駕駛也沒有協助，僅兩台有做廣播，另外兩台駕駛有主動詢問。

公運處：駕駛未符合規定 須加強宣導

公共運輸處處長常華珍坦承，駕駛均未符合規定，必須加強宣導。簡舒培反問，有沒有宣導之外的有效做法？陳學台才說，這的確是問題，但只靠車外廣播不是辦法，因為有居民會反彈，甚至在公車數量多的地點，廣播聲音太雜反而沒效果，但有何具體改善方法，還需要時間研議。

公運處業務稽查科長郭献文指出，台北市制定的標準作業程序已上路七、八年，去年也曾找視障團體協議修正過，只是實施面仍待加強，因為這只是標準作業流程，一般要駕駛有拒載等重大違規情況時，才能依據公路法開罰。