〈台北都會〉懲罰「3寶家庭」？ 搭乘捷運第3娃要收費

2018-08-08

免費搭乘 只能帶2名6歲以下小孩

〔記者郭安家／台北報導〕政府鼓勵生育，但台北市議員簡舒培昨舉行記者會指，育有三名小孩的家長陳情，台北捷運系統旅客須知規定，民眾可免費帶兩名六歲以下小孩，超過一人就要購票，變相懲罰「三寶家庭」。北捷公司雖回應，站務人員皆彈性放寬，不另收費；但不願修改現行須知，還推說需要轉達中央主管機關研議修法。對此，簡不滿說，高雄捷運旅客須知未限制小孩人數，不解高雄都可訂出進步政策、超越中央主管機關規定，為何北市還要將責任推給中央？

鼓勵生育 卻變相讓三寶家庭多付費

家長楊小姐帶著八個月的小孩出席記者會，並表示她是全職媽媽，還有兩個分別為五歲及三歲小孩，符合六歲以下免費規定。日前帶三個小孩搭捷運，並自拍分享於臉書，卻被其他媽媽提醒帶第三個小孩要買票，否則是逃票。她事後向1999（市民熱線）陳情，北捷回覆，如多帶一個小孩，會睜一隻眼閉一隻眼，令人感覺像偷偷摸摸逃票。

還有「三寶媽媽」在臉書上反映，多帶一個小孩，儘管當下爭取半票，仍被北捷要求買全票；也有「三寶媽媽」在北市捷運站未被多收費，但在新北的捷運站就被收費。

高捷未限制人數 議員：北捷責任推中央

台北捷運系統旅客須知規定，民眾帶兩位小孩搭捷運，只要是六歲以下或身高未滿一一五公分，小孩可免費搭乘，小孩超過一人應購買全票；至於北市聯營公車則要求，小孩超過一人應買半票。相關規定也依循中央的「鐵路運送規則」、「汽車運輸業管理規則」等規範，導致台鐵、高鐵、機場捷運都有此現象。

不過，簡舒培說，高捷旅客須知規範是，未滿六歲兒童由成人陪同，可免費搭車。至於德國柏林最優惠，六歲以下孩子全部免費搭捷運；法國馬賽只要一名家長陪伴，小孩皆可免費；美國紐約一一一公分以下小孩免費，每位大人最多可帶三位幼童；英國倫敦規定大人陪同，小孩皆可免費，一名大人最多帶四位幼童。

北捷公司：採彈性放寬 不另收費

對此，北捷站務處副處長劉士莒回應，捷運站都會採彈性放寬，不另收費，家長若有需要也可以洽站務人員提供協助。至於是否修改旅客須知？劉說，要轉達中央主管機關研議修法；公運處大眾運輸科長張元榜也表示，將建議中央修訂「鐵路運送規則」、「汽車運輸業管理規則」，也未鬆口修改北市規範。