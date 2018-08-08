〈台北都會〉跟亡母有約 林宜德棄台大財金拚重考習醫

2018-08-08

〔記者陳心瑜、賴筱桐、翁聿煌、俞肇福／新北報導〕大學指定科目考試昨天放榜，新北市私立格致高中第三類組學生林宜德從小陪著身體不好的媽媽看醫生、洗腎，立下行醫助人目標，他在媽媽臨終前，也和媽媽約定要成為優秀的醫生，昨天放榜，卻錄取了台灣大學財金系，未能如願上醫學系，林宜德堅定表示，將選擇重考，繼續努力不懈，實現和媽媽的約定。

林宜德 從小陪媽媽求醫

林宜德說，媽媽身體不好，自己從小常陪著媽媽，在病房看盡人生百態，媽媽臨終時他在病榻旁承諾，以後會成為努力助人的醫生，他訂下讀書計畫，成績逐漸從「後段班」進步到全校前五名。林宜德的學測成績七十二級分，沒能申請上醫學系，選擇繼續拚指考，成績四八二．二五分，是全校第一，昨天放榜，雖錄取台大財金系，他和家人討論後，決定下週開始努力念書拚重考，希望實現和媽媽的約定。

馬琮翔 戒手遊衝上台大

板橋高中的馬琮翔熱中跳舞，高一、高二曾參與許多比賽及演出，升高三後戒除手機與電玩遊戲，錄取台大生物產業機電工程學系，期許未來成為生物科技工程師。他鼓勵學弟妹高中時除課業外，應該培養興趣，留下青春的回憶，但到了該念書的時候，就要定下心來，按部就班一定能拚出好成績。

吳培誠 愛閱讀考出好成績

中和高中吳培誠自小熱愛涉獵各類書籍，中西方文學與日本推理小說、藝術及科學類書籍，培養出良好的閱讀理解能力，因此指考時，他能夠迅速閱讀題幹及判讀答案，取得高分，順利錄取台大社會系。

胡倩宜 澳門長大照樣高分

安康高中胡倩宜的雙親分別為澳門與緬甸籍，她從小在澳門長大，因父親工作關係舉家遷台，胡倩宜在高中時期，不但努力學習語文，還參加安康高中的特色課程「控動機器人競賽」，獲得全國季軍佳績，錄取中正大學歷史系，她希望在大學養成對事物思辨能力。

鄒義杰 前進資工鎖定ＡＩ

私立二信高中鄒義杰，指考成績是基隆市第二類組最高分，錄取國立交通大學資訊工程系，希望在ＡＩ領域發揮所學，成為頂尖的資訊工程師，守護全國資訊安全。