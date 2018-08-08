〈台北都會〉《登革熱蔓延中》拒絕防疫噴藥 最重罰30萬元

2018-08-08

新莊累計8例 不排除再爆

〔記者賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕新北市的登革熱疫情嚴峻，新莊區已從瓊林里蔓延到興漢里，目前已有八例，衛生局不排除還會有新增病例；市長朱立倫昨天表示，新北市必須全面性做好防治工作，不能侷限新莊區這兩個里而已，要擴大到全區甚至全市的層級。

新莊區的登革熱本土型病例已累積到八人，衛生局、區公所等單位連日來加強當地的環境消毒、清除積水容器，家住興漢里的詹小姐在臉書po文抱怨說，衛生局人員和警察等一行人，前天（六日）未出示公文證明就強行進入民宅噴灑消毒藥劑，質疑執行程序不合法。對此，新北市衛生局強調，過程一切合法，提醒民眾拒絕、規避或妨礙防疫工作者，可依傳染病防治法處以六萬以上、卅萬元以下罰鍰。

防治工作 應擴及全區全市

朱立倫昨天在市政會議上表示，新北市的本土型登革熱病例已累計八例，絕對不能掉以輕心，二○一五年在中南部爆發嚴重的登革熱疫情，台南市有四萬多例，造成二一八人死亡，新北市要謹慎、嚴肅面對，做好全面性防疫工作。

衛生局長林奇宏表示，登革熱病毒有潛伏期，從八名患者的發病時間點研判，大致可分為兩波感染，未來幾天不排除有新病例出現，市府持續針對病例居家環境周邊噴灑消毒藥劑，並加強清除積水容器。

衛生局疾病管制科科長許玉芬表示，短期內出現這麼多病例，主因是部分感染者的症狀不明顯而未被發現，北部以往因為病例少，醫師容易誤判為感冒，衛生局已設立快篩站找出潛在感染者，避免疫情擴大。