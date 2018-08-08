〈台北都會〉歲入自籌款連年降 也遭糾正

2018-08-08

向基金借調金額又逐年提高

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市政府近年高舉還債佳績，不斷對外宣傳已脫離「千億俱樂部」，不過根據審計部報告指出，北市人均負債約三萬九千元 ，仍高居六都第二；此外，審計部也糾正台北市政府，地方歲入自籌財源比例連年降低，柯上任第一年和第三年比，減幅達十一．三四％，但向台北市各特種基金借調金額又逐年提高，甚至有八百七十一億元未付利息，債務基金歲入預算數和決算數差額，也因此短絀近三億五千萬元，非良好的財政紀律示範。

871億未付利息 非良好紀律示範

根據審計部報告統計，台北市長柯文哲任內公共債務餘額雖減少，截至去年底舉債金額一○四八億元，但總體向機關專戶、基金或其他機關調度款項就有一三四三億餘元；此外，北市在公共債務法規範之外，還有許多「隱形債務」，未來還有給付責任金額包含積欠中央勞健保費、積欠基金房地價款等共計二五三八億元。根據審計部換算，北市人均負債截至去年底止，每人平均三萬九千零五十七元，為六都第二。

審計部：北市人均負債六都第二

審計部報告並指出，北市近年大舉向特種基金借調資金，自二○一四年一一二二億元，至去年已增至一一五三億元。向基金借款雖非屬公共債務法債限規定事項，但二○一七年市府向特種基金納入集中支付的款項有八百七十一億元未付利息，實屬不合理。

再交叉比對北市二○一七年債務基金歲入預算數和決算數差額，短絀近三億五千萬元，主因就是市府向基金借款計息債務減少及實際借款利率太低所致。審計部報告指出，各特種基金的財源均有其特殊用途，非屬於市府的實質收入，未來仍須籌措財源支應，顯示財政負擔依舊沉重。

另審計部報告也指出，北市每年收入來源中，統籌分配稅款逐年增加，但自籌財源約占歲入決算數僅六成，且自二○一五年、柯市長上任起呈逐年減少趨勢，減幅達十一．三四％，顯示北市財政自主能力逐年遞減。

台北市議員簡舒培就說明，北市還債立意雖好，但不該僅觀察帳面數字，良好的政府財政應是投入更好的公共建設增加財稅收入，市府近年還債並非增加投資結果，而是挖東牆補西牆，長期並不利市府財政健全。市府高舉還債之名，卻向基金無息借款，導致基金收入短絀，實非全民之福。

台北市議員王世堅說，柯市長並非有實質管控財政收支能力，才讓市庫有餘裕還錢，而是藉基金、一次性稅收作為還款來源，是全體市民的貢獻，並非他任內有實質建設。

財政局：公告地價下降

對此，財政局副局長游適銘解釋，自籌款比例降低是因以往房屋標準單價提高，議會有決議稅收要緩漲，加上近年公告地價有下降所致；至於基金調借部分，北市共計有二十個集中支付的基金，財政局依市庫自治條例可統籌調度，至於未集中支付部分，也有付利息，由於北市債務有減少，未來理論上可以越借越少。