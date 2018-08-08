〈台北都會〉優先政策預算達成率低 市府遭審計部糾正

2018-08-08

柯拜會親民黨團 爭取支持預算

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市長柯文哲今將進行任內最後一次預算報告，上週向民進黨團進行說明外，昨也親自對親民黨團報告政策預算，希望爭取議會支持；不過，市府提出優先政策性預算部分內容連年遭審計部糾正，預算達成率低、保留數太高，顯示市府預算編列掌控度不佳，連使用方式也遭指不合理，藍綠黨團直言，市政府財政紀律待檢視，不會讓預算輕易過關。

台北市政府一○八年度預算編列，歲入一六○一億二三九三萬餘元，歲出一六五五億四五九一萬元，政策性重要預算項目共有十項，延續性政策包括第一市場果菜及漁類批發市場改建、南門市場改建工程兩億六千萬元，興建三十六處公宅九億七千餘萬元，以及外界關注的「市長小金庫」第二預備金十億元等；新增項目則有萬隆東營區社會福利設施、捷運環狀系統、台北藝術園區等，共計一億三千餘萬元。

編列掌控度不佳 10億執行3成

不過，根據審計部一○六年度北市決算審核報告，市場改建預算執行率連年不到五成，去年第一果菜批發市場及漁類批發市場相關工程共編列近十億元，預算執行數平均僅三成多，且預算保留金額比例高達七成以上，嚴重影響財政資源運用。

使用不合理 二備金用於例行性

原用於重大緊急支出的第二預備金，由於動支彈性成「市長小金庫」，柯上任後連年編列史上最高，成外界關注焦點。據審計部報告，北市府去年編列十二．五億元，僅動支六成、七億一千萬餘元，申請動支全數保留數有十一筆、金額近一億元，核准動支金額事後全額註銷、取消計畫也有五筆。審計部糾正指出，市府拿第二預備金，辦理市府例行性或應辦業務並不洽當，甚至有部分局處連年以相同事由申請動支第二預備金，明明可循一般預算程序編列預算卻要動支二備金也與規定不合，直指市府內部財政審核不嚴謹。

另外，柯文哲將公共住宅視為任內重要政績，四年兩萬戶政策雖確定跳票，一○八年度仍繼續編列九億七千七百餘萬元要興建三十六處公宅。但審計部報告指出，去年萬華區青年營區基地公共住宅、信義區六張犁營區Ａ、Ｂ街廓基地公共住宅、廣慈博愛園區等十四項計畫年度預算執行率都僅七成多，成效有待檢視。

藍綠黨團：不輕易讓預算過關

由於預算保留數太高、執行狀況不佳，顯示財政規劃、掌控能力差。國民黨團書記長李芳儒說，市府的優先政策性預算，像公宅、市場改建等舊有計畫都因程序瑕疵、未做先期研究規劃即匡列預算，導致發包出問題、執行率不佳；新興計畫也未詳細說明內容與財源，將會先保留相關預算，要求市府先進行詳細規劃說明後，才會進行實質審查。

民進黨團總召李慶鋒也表示，市長柯文哲任內已有自己的一套財政論述、任內重大政策也是柯一手督導，今年為市長任期內最後一次報告，也可視為「市政總體檢」，從預算規劃、編列、執行都需要仔細檢驗，由於以往市長任內重要政策執行狀況不佳，黨團對於預算編列的監督也會較為嚴謹。

民進黨台北市議員簡舒培指出，市長表示任內不會追加工程預算、會事先做好溝通，但至今許多市場改建案發包後仍再追加預算，市府應先說清楚為何說的和做的不一樣。但親民黨台北市議員林國成則說，優先政策都與民生相關，認為爭議不大，都會支持。