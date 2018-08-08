〈台北都會〉新莊公墓變更殯葬區 市府：不蓋火葬場、殯儀館

2018-08-08

民眾抗議市府未溝通 要求撤銷

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新莊的「第一生命紀念館」的使用櫃位已近八成，新北市府擬在新莊區丹鳳增建「第二生命紀念館」，將原本的公墓區變更為殯葬專區，大批丹鳳地區民眾昨天在說明會高聲抗議，民代也砲聲隆隆，批評市府毫無溝通，要求撤銷。新北市殯葬管理處長黃秀川表示，未來只會興建納骨塔並增加社區遊憩與文教設施，不會設置火葬場與殯儀館。

「變更林口特定區計畫（配合新莊第二生命紀念館興建工程，部分公墓用地改為殯葬設施專用區）案」，自七月廿五日起進行為期卅天的都市計畫公開展覽，昨天召開地方說明會。

新莊區籍的市議會議長蔣根煌表示，不只大丹鳳地區民眾反對，全新莊民眾都反對設置殯葬專區，他將發動連署要求市府撤案；也是新莊區籍的副議長陳文治指出，「第一生命紀念館」每逢清明祭祀期間就交通癱瘓、音量吵雜，「第二生命紀念館」變更地目，各級民代都不知情，他指責市府偷渡，罔顧地方民意。

里長：別人遷葬蓋公園 新莊為何不行

雙鳳里里長潘素娥表示，里民辛苦攢錢買房，無法接受再蓋殯葬設施；祥鳳里里長賴俊良說，附近至少兩千戶，社區離殯葬區只有卅公尺，為何別區的公墓遷葬後是蓋萬坪公園，新莊卻要做殯葬專區？

市府：蓋第二生命紀念館 增7萬塔位

黃秀川解釋，新莊「第一生命紀念館」的三萬個櫃位使用率已近八成，每年約有一千兩百個櫃位需求，空間遲早不夠用，因此才規劃鄰近的公墓土地興建「第二生命紀念館」，未來可容納七萬個塔位，會依程序將民眾的意見送往內政部審議。