〈北部〉長者跑「卡丁」 百鬼夜行踩街預演

2018-08-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕本週六（十一日）是農曆七月「開鬼門」的日子，花蓮縣鳳林鎮北林社區將舉辦一年一度「菸樓迷路、百鬼夜行」踩街，邀遊客一起沿著農田小路「裝神弄鬼」，當天踩街啟動前還會先舉行「普渡」，北林的阿公阿嬤還組老人電動車「跑跑卡丁車隊」，昨天先「預演」踩街路線，讓阿公阿嬤也很有參與感。

曾以種植菸草產業而興盛，鳳林鎮北林、大榮社區擁有全台密度最高的菸樓，多達四十多棟，昔日忙於烤菸的老菸樓，盛況早已平淡，在老人、小孩比年輕人還多的縱谷偏遠小村，從一○一年的夏季起有了不一樣的面貌，北林三村社區發展協會發揮創意，舉辦「菸樓迷路、百鬼夜行」創意踩街。社區理事長李美玲說，第一年舉辦時，花了很多時間說服社區長輩，畢竟「鬼」仍是老一輩心中禁忌話題。

六年來，百鬼夜行活動每一年的舉辦，讓小小社區「暑假又有年輕人來了」，有東華大學及來自臺灣各地的大學生來當志工，離鄉背井的晚輩也回來了，與社區長輩一起籌備活動，今年更首度讓一群「年紀超過千歲」的社區長輩團，開著代步的電動車加入踩街遊行隊伍，與年輕人同樂。李美玲說，老人家體力無法走完遊行全程，所以今年希望老人家也一起來，「不能走路，那就開電動車」！

阿公阿嬤的電動車隊還有個可愛的名字「跑跑卡丁車隊」，昨日沿著規劃好的遊街路線「先繞一遍」。李美玲說，今年的百鬼夜行遊街將在十一日傍晚五點開始，共有超過廿組團隊將「盛裝打扮」參加，包括清華大學光舞社團、電音三太子、也有本地的阿美族舞蹈團「馬可認老妖精」團助陣，更有來自全國各地的「猛鬼」共襄盛舉。她說，當天北林社區發展協會的辦公室也佈置成鬼屋，歡迎大家來試膽。