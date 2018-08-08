〈北部〉指考放榜 花中11人、花女9人上台大

2018-08-08

花蓮區二類組榜首上台大物理

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學考試分發昨天放榜，花蓮區指考二類組榜首林无岸如願錄取台大物理系，花蓮女中三類組榜首顏向均也如願考上私立中山醫學大學醫學系；另花蓮高中原民學生賴李育賢透過加分後，錄取台大法律系外加名額，成績優異。

花蓮女中學生顏向均對生物、醫學極有興趣，以醫學系為第一志願，雖個人申請已錄取台大，仍選擇拚指定科目考試「朝目標邁進」。她說，準備指考期間很辛苦，一邊看到其他管道錄取結果的挫敗，心情上受到打擊，但她還是咬緊牙關「堅持到最後一刻」，上月十九日大考中心發成績單，顏向均考到今年花蓮區大學指定科目考試三類組榜首，成績四百九十五點零五分，讓她很開心「很高興自己沒有放棄夢想」。

顏向均說，很感謝老師支持、家人陪伴，已開始期待醫學生的生活，她會努力鑽研醫學相關知識，希望將所學貢獻社會。

原民生賴李育賢錄取台大法律

自小喜愛物理相關的科學圖書，花蓮區指考二類組狀元花蓮高中林无岸成績四百三十一點八分，「超出」他原先設定的第一志願清華物理系，昨天放榜錄取台灣大學物理系；另外，花蓮高中也跳出一匹台大法律系「黑馬」，原民學生賴李育賢透過加分，錄取台大法律系的原住民外加名額，賴這幾天在北部參加營隊，人不在花蓮。學校主任李運生說，賴李育賢加分後成績超乎預期，賴同學長期關注原住民法律議題，為他考取理想志願表示恭喜。

大學多元入學在考試登記分發放榜後告一段落，花蓮高中今年共十一人錄取台灣大學，並有五人錄取包括陽明、臺北醫學大學（二人）、長庚、高醫大的醫學系；而國立花蓮女中共有九人錄取台灣大學，醫學系也有四人，包括國防、高醫、慈濟及中山醫學系等。