〈北部〉新住民之女 想當老師減母負擔

2018-08-08

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕大學指考放榜，國立蘭陽女中唐旋是新住民之子，錄取國立清華大學教育與學習科技學系公費生；母親從中國嫁來台灣，後來父母分居，她與弟弟跟著母親相依為命，靠著媽媽在餐廳工作維持家計，選擇公費生也是希望減輕家裡負擔，未來希望成為英文老師。

唐旋還有個小四的弟弟，家裡經濟重擔都落在母親身上，升上高中後，她沒有補習，而是靠主動留校晚自習、上課認真聽講等方式，加強課業。回家除了讀書，也會幫忙母親照顧弟弟或做家事，在學校更爭取工讀機會，分擔母親的壓力。

宜中胡淳彥上台大日文 想學動畫製作

大學學測，唐旋考五十五級分並不符期待，她再接再厲，指考考四百八十分，錄取清華大學公費生。唐旋說，雖然她最愛的是文學，但她已經十八歲，不想再增加母親負擔，考上公費生畢業後就能當老師，才是最好選擇，上大學要雙主修英文系，要當稱職的英文老師。

宜蘭高中胡淳彥錄取台大日本語文學系，他原本是二類組，因為熱愛動畫，不顧家人反對轉考一類組，並錄取心中第一志願。他說，他要學好日文，到日本學習動畫製作，將動畫帶給人的歡樂，傳播給更多人分享，雖然父母反對，但會證明給父母看，他一定會成功。

羅高鄭承岳上台大電機 總算成功圓夢

羅東高中的鄭承岳考上台大電機學系，國中時就自學程式設計、焊接電路板，對電子科技有濃厚興趣，高中就訂下目標，非電機類科系不讀，錄取台大電機「總算成功圓夢」。他鼓勵學弟妹，很多大學科系暑假期間都會舉辦科系主題營隊，若還不清楚志向，不妨報名參加看看，對志向選擇會有很大幫助。