〈北部〉顧病母休學1年 他上成大生科獻雙親

2018-08-08

在家還幫忙做麵包 考取2丙級證照

〔記者張議晨／宜蘭報導〕「陪伴家人比讀書還重要。」大學指考放榜，宜蘭縣國立羅東高中數理實驗班學生許郁廷，為了照顧病母曾休學一年，直到母親病情好轉才復學；他在指考以優異成績，錄取國立成功大學生命科學系。他感性地說：「能如願考上夢想的科系，是給爸媽最好的禮物。」

許郁廷家裡在蘇澳鎮經營烘焙坊，國三畢業考取羅高數理實驗班，未料，店內麵包師無預警離職，加上母親罹病，父親一人無暇他顧。許郁廷說，當時母親病重，晚上得靠藥物才能入眠；為了照顧母親，正要升高一的許郁廷，決定休學專心在家照顧母親。

休學一年期間，許郁廷除幫家裡做麵包、陪伴與照顧母親，還考取烘焙、中式麵食兩張丙級證照。他說，這也是自我成長的過程。後來母親身體好轉，為了再考羅高數理實驗班，他課業、家庭兩邊兼顧，羅高知道他的狀況後，最後認可先前的錄取紀錄，不必重考。他說，羅高實驗班錄取卅六人，很感恩學校讓他成為班上第卅七名學生。

廣讀生物書籍 許郁廷找到興趣

「陪伴家人，也給了我喘息空間。」許郁廷說，國三時為考高中，那年幾乎沒日沒夜苦讀，一直到休學，他才有時間探索興趣，會選擇生科系就讀，也是在休學這一年，讀了許多生物方面書籍所激發的興趣，休學也讓他理解「能讀自己喜歡的，是很重要的一件事」。

個性開朗、樂觀的許郁廷，高中參加全國科展曾拿下北區優勝，這次指考，以五科三百四十九點九分的成績，錄取成大。「能念生科，是很開心的事情！」他說，很多人笑說「一日生科，終生呵呵」，認為生科畢業求職不易，但這是他的興趣，未來會持續攻讀研究所，盼進入學術界服務。