〈北部〉《工程執行率偏低?》新竹市府：曲解市政建設成果

2018-08-08

〔記者洪美秀／竹市報導〕無黨籍新竹市長參選人、現任議長謝文進，昨天依據審計室新竹市政府一○六年度總決算審核報告指出，市府多達七成工程建設的執行率偏低，他質疑是因頻繁舉辦活動，沒有顧慮到人力負荷及施政績效。

對此，新竹市長林智堅辦公室主任張哲修表示，預算執行率不等同於工程進度，且以審計室去年的決算報告曲解現在市政建設成果，這是「竹篙鬥菜刀」，抹煞市府同仁努力，令人遺憾。

謝文進說，審計室所提的改進建議中指市府舉債偏高、負債壓力沉重，卻經常舉辦消耗性活動或一次性經費支出，缺乏資本支出所能產生的長期經濟效益。

他說，審計室的報告指新竹動物園再生工程的進度只有三．○二％、新竹公園景觀工程為五．二％、關埔地區國小建校工程是五．五九％，原因是「施工前未詳細調查、設計審查不周延、開工後連續變更且項目眾多」。

在「新建都市計畫的公園、園道、兒童遊樂場」部分，市長林智堅只完成零點二公頃，林智堅號稱的公園建設，卻是翻修前幾任市長闢建的公園，花大量工程費破壞再改建，變成自己的政績。

對此，張哲修回應，事實只有一個，新竹公園景觀工程已近完工，工程完成率達九成以上，且即將在九月啟用；關埔國小今年八月卅日就會迎接小一新生入學，工程進度與建設執行力不需多做解釋。

張哲修表示，這三年多來市長林智堅推動公園再生及四公里的新竹之森計畫，包括中央公園、樹林頭公園、新竹綠園道等，其中「掀綠計畫」開闢約八千坪的休憩綠地，都普遍獲市民好評及肯定。