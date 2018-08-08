〈北部〉學測不理想 建臺2生拚指考上國立

2018-08-08

〔記者彭健禮、鄭名翔／綜合報導〕一○七年大學指考放榜，私立建臺高中學生蕭如宜、林嘉揚學測不如預期，埋首苦讀，揚眉吐氣，分別錄取政治大學教育學系、中央大學數學系，兩人未來都希望投身教育，作育英才；另國立竹南高中李默箴錄取第一志願國立台灣大學經濟學系，盼未來為傳統農業貢獻一己之力。

竹南高中李默箴 上台大經濟系

竹南高中一百七十九人參加指考，一百四十七人上榜，錄取國立大學廿九人。其中，父母皆為心理學專家的李默箴，幼時隨著父母到美國，國小回台後，無法適應填鴨式的教育，小五起在家自學，國中又轉赴英國攻讀，高中再返台繼續學業。

李默箴因海外求學經驗，格外關注全球貿易對傳統農業的衝擊，填選台大經濟系，期盼未來為傳統農業貢獻一己之力。

建臺高中卅九人參加指考，錄取國立十六人。蕭如宜、林嘉揚，學測分別考取五十八、六十一級分，不如預期，埋首苦讀，蕭如宜錄取政大教育學系、林嘉揚錄取中央大學數學系，揚眉吐氣，兩人未來都希望投身教育，培育英才；另，國英數三科高達組合全縣最高的徐安玟錄取政治大學法律學系；數學乙考取一百分的吳欣珉錄取中正大學數學系。

另，國立苗栗高中一百廿四人參加指考，九十五人上榜，錄取國立大學十五人；國立苑裡高中有一百廿五人參加指考，一○六人上榜，錄取國立大學十一人。