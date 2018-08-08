〈北部〉指考放榜 新竹3校逾7成上國立

2018-08-08

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕大學指考昨天放榜，新竹市明星高中表現亮眼，校方統計包括之前個人申請和甄選，其中竹科實驗中學有八成七學生上國立大學與醫學、牙醫系；新竹女中和新竹高中也都有七成以上錄取國立大學。

實中醫學系8人、牙醫系4人

竹科實驗中學今年僅一百六十八名畢業生，但錄取台大有五十五人、清大廿四人、交大廿人、國外大學六人，國立大學比例七十七．三八％，另醫學系八人、牙醫系四人。

大學指考第二類最高分的吳陽禾錄取台大電機系，第三類組最高分的林大正錄取台大醫學系自費，另女學生柯詠筑也錄取台大醫學系自費，第一類組最高分李清悅錄取台大法律系。

竹女醫學系6人、牙醫系1人

新竹女中今年錄取台、清、交、成、政等大學有兩百廿八人，是近十年最多。其中台大四十四人、清大六十六人、交大卅七人、醫學系六人、牙醫系一人，有七成四錄取國立大學。

竹女指考第一類組最高分林景贊錄取台大法律系財經法學組，希望成為司法官，為弱勢者發聲；儀隊美少女倪于晴則錄取陽明大學牙醫系。

竹中16生選擇讀國外大學

新竹高中錄取台大六十八人、清大六十五人、交大四十六人、另醫學系六人、牙醫系四人，七十六．二％上國立大學。

特別的是，竹中今年有十六名學生就讀國外大學，其中九人選擇中國的大學，另有人選擇英國倫敦大學或加拿大多倫多大學。

竹北高中表示，該校普通科設有數理及語文專長班，八成以上錄取國立校系；竹東高中林怡萱家境清寒，為減輕家計認真讀書，考上國立屏東教育大學，以當老師為志向。