〈北部〉（桃園）調解委員淪酬庸？ 市府：遴選嚴審

2018-08-08

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府法務局協助各區公所（復興區除外）進行二○一八至二○二一年調解委員遴選，多名市議員昨質詢遴選過程有政治力介入，選出的調解委員恐淪為酬庸且專業不足等問題，有市議員直指，有一名通過遴選的調解委員並無過人的學經歷，卻因「市長鄭文燦服務團隊特助」的名號，擠掉有多屆調解委員資歷的人選。對此，法務局副局長辛柏逸澄清說，個人的背景如何，不代表不具擔任調解委員資格，遴選過程絕無政治力介入與酬庸可能。

法務局昨在市議會進行工作報告，市議員楊朝偉對調解委員會遴選作業要點提出質詢，質疑選出的調解委員有政治酬庸情形；不分藍綠的市議員都對選出的調解委員名單大表不能認同，黃婉如直呼錯愕！黃景熙直言不及格，尤其許多擅長調解車禍、建築糾紛等專業人員都沒有留任，擔心之後怎麼調解專業案件？李光達也質疑是否有政黨考量；蘇志強認為應該建立調解委員篩選制度，適時解除不適任委員。

善處理車禍等糾紛者沒留任

辛柏逸澄清說，調解委員會的遴選過程是先由各區公所成立包含區長、民政課長、副區長或主任秘書及專業學者等五至七人的遴選委員會，選出具有法律或其他專業及信望素孚公正人士的「遴定加倍人數」，經法務局同意後，再提報給由桃園地方法院法官及桃園地檢署檢察官組成的共同審查會審查。

辛柏逸表示，以往院檢共審會多會「尊重」名單順序，但今年共審會委員採實質審查，除了審查是否有前科，還參考過往是否有過不良紀錄等。他強調，遴選結果絕無政治考量與酬庸情形。