〈北部〉（桃園）拚體育 龜山國中蓋棒球隊宿舍

2018-08-08

預計明年11月完工

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕桃園市為三級棒球的主要發展縣市，吸引不少球員跨區甚至跨縣市就讀，重點學校球隊都改建教室或是在外租屋當作宿舍，龜山國中「多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍新建工程」昨天開工，預計明年十一月完工；市長鄭文燦表示，這是桃園第一個將棒球宿舍直接蓋在校內的學校。

開工典禮除有傳統儀式，還由鄭文燦擔任投手「開球」，Lamigo桃猿隊內野手林立及龜山國中棒球隊員分別擔任打者、捕手，象徵合作、傳承打造完善的基層棒球環境。

市府新建工程處表示，多功能活動中心暨專科教室、棒球隊宿舍為統包工程，基地位置分別靠近自強西路、長壽路，施工期間為了避免影響師生們上課，工程將採兩個進出口出入。

二樓擬打造練習場

新工處指出，多功能活動中心為地上三層樓建築，一樓設置多間專科教室，二樓挑高樓層作為禮堂兼籃球、排球等多功能綜合球場，三樓為機房，總樓地板面積約八九五坪；而棒球隊宿舍為一層樓建築，樓地板面積約二○二坪，規劃十間四人房、一間雙人教練房、一間多功能交誼廳兼會議室、一間衛浴盥洗室、兩處廁所等設施。

鄭文燦表示，前年規劃興建多功能活動中心暨專科教室，後考慮棒球隊需求而決定加蓋一棟宿舍，總工程經費達一億○七二四萬元，校方也建議棒球隊宿舍二樓可打造為練習場，可向教育局提出並讓工務局考量可行性。

龜山國中體育組長、棒球隊總教練吳玠男表示，該校棒球隊有五十七人，其中四十人來自桃園南區及外縣市，從九十八學年度起由有住宿需求的球員，在學校附近租透天厝作為宿舍，每人每月兩千元，由教練排班當舍監，宿舍蓋好後將可提供球員更好的環境。