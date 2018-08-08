〈北部〉桃竹苗指考榜首陳丕全 棄醫選電機

2018-08-08

主動問醫師 發現從醫不如想像

〔記者陳昀、許倬勛／桃園報導〕大學指考昨放榜，武陵高中普通班陳丕全為桃竹苗二、三類榜首，本可錄取台大醫學系的他，因主動詢問醫師，發現醫療環境並不如自己的想像，也不想常面對生離死別，決定選讀台大電機系，同校的秦宗佑則錄取台大醫學系。

陳丕全說，原先曾想往醫學領域發展，但在成績揭曉後仍覺得有些遲疑，因此找住家附近的診所醫師聊了兩個多小時，得知從醫可能面臨工時長、急診室暴力等問題，加上他個性比較內斂，不想面對生離死別，經過多方評估，決定改選從小也很有興趣的電機系，不排除朝生醫電機發展。

住在龍潭的陳丕全，每天清晨五點就得搭校車上學，一天得通勤約三小時，他說，自己善用這些時間背單字、看書，不懂就請教同學或老師，不曾補習也不熬夜。

陽明高中崔皓翔、桃園高中尤軒學測都考六十二級分，指考分別錄取台大法律系、台大藥學系。崔皓翔說，他將指考當成自己最後的機會，設定目標為政大傳播學院，結果成績比想像還好，決定選讀資源、科系較多的台大；尤軒於高二時因接任管樂社社長退出生醫專長班，他說，只要按部就班跟上學習進度，不必錯過熱愛的事。

平鎮高中新紀錄 4人上台大

平鎮高中陳建安、蔡智元入學時會考成績都只有2A3B，結果分別考上台大法律系、化學系，平鎮高中今年有四人考上台大，創下校史紀錄；陳建安笑說，讀書沒有訣竅，也不補習，就是貫徹「認真聽講，扎實複習」而已。

統計所有入學管道，武陵高中共有一三五人上台大，其中八人錄取台大醫學、牙醫、獸醫等相關科系，並有四十八人錄取各校醫科；台清交成政共錄取三八五人。

桃園高中今年有四五一人錄取國立大學，其中台清交成政為一百二十人，張邵宇錄取慈濟大學醫學系、黃百軍錄取臺北醫學大學牙醫系。

國立中大壢中同樣表現優異，邱柏程錄取陽明大學牙醫系、池汶諺錄取北醫醫學系、張凱傑錄取高醫牙醫系，李京諺錄取台大材料科學與工程學系，江玟萱、邱暉凱分別錄取台大法律系、財務金融學系。

復旦高中25人選讀海外大學

私立復旦高中也表現亮眼，指考有八人錄取台大，徐均豪考上台大物理系、李亞倫考上北醫醫學系，連同其餘入學管道，共有十五人錄取醫學相關科系、卅人錄取台大，還有廿五名達台清交錄取水準的學生選讀海外的日本早稻田大學、香港理工大學、美國佛州飛行學校等校。