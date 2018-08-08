〈北部〉竹南首座學校附設停車場 今起收費營運

2018-08-08

竹南國中操場下方地下停車場 揭牌啟用

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮首座學校附設停車場，斥資兩億元、施工一年半後，昨舉行揭牌啟用儀式。位於竹南國中操場下方的地下停車場，可提供二○五個汽車車位，四十二個機車車位，由竹南地政事務所代管，汽車每小時收費廿元、月租一千八百元，機車每小時十元、月租三百七十元，今日零時起開始收費營運，有望效紓解竹南市區停車空間不足的問題。

可供205汽車、42機車停放 竹南地政所代管

苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、竹南鎮長康世明及地方民代昨天皆出席剪綵揭牌，徐耀昌表示，經過地方爭取多年，獲內政部營建署補助一·四億元，再加上縣府配合四千萬、竹南鎮公所配合兩千萬，共斥資兩億元於竹南國中興建地下一層的立體停車場。

這也是鎮內首座位於市區學校的地下停車場，同時可改善學校周邊人行步道及校園運動場、司令台。今天停車場正式營運，可望紓解竹南鎮延平路、中正路等道路壅塞問題。

內政部營建署以人本環境整體營造及公共空間改造工程計畫核定兩億元經費，前年底於竹南國中後方動工，原定今年初完工，但因碰上一例一休及雨季導致工程延宕，於六月底才竣工。

竹南鎮長康世明說，目前鎮公所正積極規劃路邊停車收費，預計今年底前實施，搭配竹南國中地下停車場、竹南火車站旁停車場等陸續新闢的停車空間，雙管齊下才能有效改善竹南市區交通亂象。