〈北部〉新竹市活化古蹟 總經費3.6億歷年最多

2018-08-08

新竹市指定、登錄古蹟達60處

記者洪美秀／專題報導

新竹市三年多來新增十七處古蹟與歷史建築，目前指定、登錄已達六十處，並向文化部爭取古蹟修復經費達三．六億餘元，可說是歷年來最多。其中國定古蹟鄭氏家廟「進士第」和閒置卅四年的市定古蹟「新竹州圖書館」， 兩者都屬私產，今年都將進行修復工程，深具指標意義。

進士第與新竹州圖 具指標意義

新竹市長林智堅說：「給它身分、修復它、活化它」是市府讓古蹟、歷史建築活過來，重新與城市連結的三部曲。

林智堅：讓古蹟重新與城市連結

林智堅說，他上任市長後看到閒置的市定古蹟「新竹州圖書館」，拜會新光人壽高層，終於打動新光人壽集團基於企業社會責任，同意進行古蹟修復。

閒置卅三年的國定古蹟鄭氏家廟「進士第」，因所有權人對於容積移轉及拆遷補償等問題有意見，未同意修復，經文化局奔走努力，今年終於同意修復。

其中，「進士第」獲文化部核定五千三百八十八萬元；「新竹州圖書館」五千兩百五十七萬元。此外，還有市定古蹟新竹少年刑務所演武場兩千八百四十萬元。

將針對六處古蹟進行修繕

歷史建築則有「將軍村資訊圖書園區」第一期六千一百五十萬元、南大路警察宿舍四千五百七十二萬元和新竹日本海軍第六燃料廠歷史現場再造與活化計畫八千八百卅萬元，六處總計已三點六億餘元，另將爭取新竹州警察局高等官舍三千八百九十九萬元修復經費，將為新竹市古蹟保存維護立下重要里程碑。

新竹市文化局長廖志堅說，爭取古蹟與歷史建築的修復經費，除需詳盡完整的調查研究報告，還要進行規劃、細部設計，並需有古蹟修繕經驗的團隊才能參與工程投標，每個環節都不容易。