〈中部〉65歲嬤騎車謀職拋錨 哽咽向警喊餓

2018-08-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕日本社會學者藤田孝典三年前提出「下流老人」概念，用來形容日本老年人貧困的崩壞現象。台灣也有類似情形，六十五歲陳姓阿嬤從南投草屯騎車到台中求職，她機車拋錨又身無分文，餓得血糖降低、頭暈不適，又不敢向路人求助，從早枯坐到深夜，見巡邏車途經，鼓起勇氣向警察說「我很餓」；員警先款待阿嬤吃飽，再商請維修師傅修理機車，讓阿嬤平安返家。

第三分局東區分駐所員警吳建福、林志明，一日深夜巡邏時，陳姓阿嬤突然上前輕敲車窗，員警見滿頭白髮的她，紅著眼眶哽咽地說，一早從草屯到台中求職，還沒騎到市區，機車就拋錨，請機車行師傅來維修，師傅表示電瓶壞了，她身上的錢不夠支付電瓶更換費用，不但機車沒修好，連身上僅有的兩百元，也付給車行師傅當車馬費。

阿嬤說，騎車時白天高溫，加上血糖低，她一陣暈眩，找到一間超商休息，但身無分文，不好意思進入超商吹冷氣，幸好一位好心的小姐送她一杯咖啡消暑，她坐在超商外，看著路人與警察巡邏車來來去去，卻不敢上前求助。

阿嬤說，直到深夜十一點，她又渴又餓，頭昏全身發軟，忍不住走向巡邏車，向員警求援「我好餓」。員警連忙到超商買泡麵及礦泉水讓阿嬤止飢，並找來熟練的師傅用電霸成功發動機車，讓陳姓阿嬤得以返家。