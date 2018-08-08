〈中部〉百位主廚花博餐 週五起台北展出

2018-08-08

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於十一月三日登場，市府邀請一百位主廚設計花博餐，十日至十三日將在台灣美食展「繽紛台中館」展出，向大家宣告「花博饗宴」已準備就緒，歡迎全國民眾到台中「賞花博，饗美食」。

台灣美食展將於十日至十三日在台北世貿展覽館舉行，台中市一百位主廚共同推出「花博饗宴」，民眾將可看到百位主廚各自設計的花博餐。百位主廚昨齊聚一堂，與市府共同宣傳。

選用在地特色食材 打造花博饗宴

市府觀旅局長陳盛山表示，台中市自二○一六年起，連續三年以「得時台灣館」、「花漾台中館」及「繽紛台中館」參加台灣美食展，今年展館以「東方食飲、西方食飲、下午茶」為三大展桌，演繹「在地食材、在地生活、在地美食」概念，主廚們選用在地特色食材，如大甲芋頭、外埔火龍果、霧峰香米等，並以花為名打造屬於台中的「花博饗宴」。

各家飯店、餐廳花博餐 陸續開賣

各家飯店、餐廳主廚的花博餐陸續正式開賣，讓民眾能真正吃到。例如，阿秋大肥鵝餐廳今年父親節大餐就是花博餐，以花入菜，包括玫瑰鮑魚蔬果沙拉、桂花窯烤豬肋排、黑蒜鹿野雞鍋等；星享道酒店即起也推出花博餐，採用台中特有的麻薏、大坑竹筍、大肚山甜薯、東勢桔醬等食材，設計出金盞麻薏牛角貝、櫻花葉伴雞肉甜薯、桂花桔醬襯燒豚等料理。

林酒店將自九月一日起推出花博餐飲及住房優惠，奇鮮日本料理餐廳主廚林志豪選用大坑綠竹筍、新社蜂蜜、蘆薈、冰花、中興嶺土雞、谷關山櫻花及霧峰米，呈現在地食材的絕美滋味。