〈中部〉一中7成6、女中7成4 上國立大學

2018-08-08

台大醫 一中9人、女中1人

〔記者張軒哲、陳建志、蘇孟娟／台中報導〕大學指考放榜，台中一中盤點今年升學成績，有七成六學生錄取國立大學，其中九人錄取台大醫科，較去年增加三人；女中也有七成四錄取國立大學，一人上台大醫。

台中一中今年有七五五人錄取國立大學（含私校醫科），其中八十二人錄取醫科，較去年六十八人多，九人上台大醫、十一人攻進陽明醫科，成大醫也有兩人；錄取台大人數達一二五人、五十六人上清華、五十四人上交大。

資優班苦讀 揪團打桌球紓壓

其中，全班卅人有廿六人錄取台大或醫科的數理資優班，桌球風氣盛，打桌球成了學生面對升學壓力的紓壓工具，尤其指考最後衝刺階段，沒有後路可退的學生承受極大壓力，留校苦讀學生常是書讀一讀，就揪團打桌球紓壓。

昨日放榜，包括錄取台大醫科的周軒宇，錄取陽明醫科的方紹宇、曾思誠，以及錄取台大電機的周毓修直說，靠桌球撐過來，更開心考出佳績。

至於台中女中今年有五二二人錄取國立大學，錄取醫科人數達卅六人，七十五人上台大，其中一人上台大醫科、五人上台大法律等，另有四十三人錄取清華、廿二人上交大等。

其中，何硯涵學測五十九級分，尤其數學僅考八級分，痛定思痛拚讀、大量練習題目，指考成績大躍進，數學考出九十六分，拚進台大法律系。

清中30人、僑泰143人 上國立

清水高中有卅人錄取國立大學，其中兩人上台大，更有一人上台大醫科，另清華及成大各有四人攻上、交大一人等；音樂班更有九人錄取台師大、五人錄取北藝大。清水高中新任校長黃偉立說，感謝前任校長賴昭呈與教師的努力，以及家長的支持，讓學生表現出色。

至於僑泰高中，今年共有一四三人考上國立大學，其中，指考考出五○五．七高分的詹和豪，原有望錄取醫學系公費生，因姊姊從事牙體製作而選讀高醫大牙醫系，姊弟相約未來一起開業。

明道中學總計今年有一○一人錄取台、政、清、交、成等大學，有卅八人次錄取醫科相關科系。