〈中部〉新生僅1人 魚池明潭國中面臨裁併校

2018-08-08

〔記者劉濱銓／南投報導〕剩不到一個月就要開學，位在日月潭鬧區的魚池鄉明潭國中，近期確認新學年新生只有一人，比去年三名新生人數還少，若加上二年級五人，三年級十人，全校也僅十六人，面對少子化與人口外移的壓力，明年三年級學生畢業，學生數恐剩個位數，學校將面臨裁併校危機。

學校︰發展特色教學 爭取認同

校方說，雖然學區內都有國小畢業生，但多數家長因前幾年學校面臨裁併，不願子女到明潭國中就讀後，得承受裁併校的不確定因素，此外，也有家長考量學習競爭力，選擇讓孩子出外就學，導致今年招生受挫。

校方強調，近年縣府派任正式校長，就是盼地方對於學校辦學要有信心，且校內也持續辦理特色教學，除結合日月潭水域環境發展划船，或是利用當地外籍遊客資源推出外語教學，甚至募集經費教導吉他，提供多元的學習面向，也都能激起學生求學興趣。

像是今年畢業生有七人，其中除一人朝美容專業發展念私校外，其他都是上國立高中職，加上在地縣議員謝明謀、石慶龍爭取經費，分別補助校舍油漆及裝設紗窗減少小黑蚊干擾，校內軟硬體建設其實都有長足發展，期望透過具體成果，能讓更多家長認同學校。

教育處︰將與地方討論 尋求定位

南投縣政府教育處表示，明年三年級畢業後，明潭國中學生將掉到個位數，屆時勢必要檢討廿人以下學校的未來方向，目前將與當地社區討論，尋求合適的定位，審視地方對於學校的依存度，而現階段仍有很大努力空間，縣府、學校都不會放棄，盼讓當地仍有合適的教學場域。