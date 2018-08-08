〈中部〉中興高中51人上國立大學 南投高中音樂班成績亮眼

2018-08-08

〔記者佟振國、謝介裕／南投報導〕大學指考昨放榜，南投縣社區高中學子表現優異，國立中興高中錄取國立大學比例有三成四，又以陳家盈錄取國立台灣大學財務金融系最亮眼；國立南投高中音樂班也有六人上國立大學；國立暨大附中欉寶鈴一心想讀音樂系，歷經繁星放棄、申請挫敗，終於透過指考錄取國立台灣藝術大學音樂系。

中興高中校長張瑞杰表示，指考錄取一五一人，其中五十一人國立大學，比例佔卅四％，加上今年繁星、個人申請錄取國立人數已達二○七人，國立大學比例佔今年畢業生的六十四％，在龍年考生競爭多的情形下仍比去年進步。

中興高中今年第一類組最高分徐煜傑四七四．五五分錄取中興大學法律系，排灣族原住民生陳家盈四七四．四五分居第二，經過加權後達到六四○分以上，如願錄取台灣大學財務金融系。

國立南投高中指考八人錄取國立大學，音樂班就佔六人，加上繁星、個人申請，音樂班國立大學比例高達八十四％，不乏清華、國立台灣藝術大學、台北藝術大學等頂尖學校。

國立暨大附中欉寶鈴一心想讀音樂系，繁星放棄國立中山大學，個人申請五所大學音樂系通過第一階段篩選，第二階段卻鎩羽而歸，但她不放棄，以優異指考及術科成績錄取國立台灣藝術大學音樂系，美夢成真。

昨天也是統測放榜日，暨大附中李昊瑋以全國工管類第廿八名錄取國立高雄科技大學工業工程與管理系，因父親從事營造業，他選擇相關科系，未來想當品管師。