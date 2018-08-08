〈中部〉複查成績反扣分 第一志願擦身過

2018-08-08

彰女吳奕璇 全校第一類組最高分

〔記者張聰秋／彰化報導〕大學指考成績七月十九日揭曉後，昨天分發結果出爐，彰化女中社會組考生吳奕璇，葡萄農家子弟，考了全校第一類組最高分，成績預估可上她心目中第一志願的台灣大學法律系，選填志願前她提出複查成績，分數竟不增反減，國文科被倒扣一．六分，結果就與法律系擦身而過，錄取台大政治學系政治理論組。

國文疑因答案卡污損 重算減1.6分

吳奕璇學測表現失常，總分六十四級分，她不放棄力拚指考，五科總分四二五分，用往年台大法律系最低錄取分數推估，她預估可錄取，可是擔心吊車尾分數太危險，於是向試務中心申請成績複查，不查還好一查竟讓人懊惱，經電腦重新判讀和人工計算比對，國文科疑因答案卡污損，電腦判讀分數改變，由原先的七八．八分變成只有七七．二分，五科總分由四二五分縮水變成四二三．四分。

原可上台大法律系 變錄取政治系

減分讓吳奕璇重摔一腳，在未複查前，原始分數加權後共四四六．五分，比台大法律系最低錄取分數四四五．二五分，還多出一．二五分，複查後，志願掉了好幾個，她難掩失望。

校長鼓勵︰上天會有最好的安排

校長陳香妘鼓勵她，「上天會有最好的安排！」要她上了台大好好利用教學資源，繼續努力，終會發展出一片天。吳奕璇自我勉勵只要有心，上了大學再轉個彎，還是有機會成為台大法律人。

年輕人有想法有目標，彰化高中自然組考生蕭邵謙數理見長，參加「金融戰略王」激起其對法政和金融的興趣，轉戰社會組考上台大法律系司法組。彰中科學班女考生蔡宜芳，熱愛理工，學測成績已可上國立清華大學，但她原想申請美國麻省理工名校，但今年三月收到未錄取通知，她定下心全力衝刺指考，錄取清大物理學系物理組，兜了一圈回到清大。

精誠高中考生邱子瑜捨台灣大學電機系擇醫學系，錄取中國醫藥大學醫學系，該校考生陳彥銘和董儼漢，也圓了穿醫師袍之夢，兩人都考上國立陽明大學醫學系。