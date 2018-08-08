〈中部〉嘉市城隍夜巡 日人揪團來夯枷

2018-08-08

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市城隍廟「城隍夜巡諸羅城」將於九月十日（農曆八月一日）舉行，「夯枷」消災解厄科儀於五年前恢復舉辦後，活動熱潮逐年升溫，今年更吸引日本、新加坡遊客揪團報名參加；昨天，日籍女子水野裕子等人穿著和服前往城隍廟報名參加夯枷，廟方請道士示範講解夯枷儀式，讓他們感受台灣在地的傳統宗教文化。

水野裕子說，二○一一年日本大地震，台灣人慷慨解囊援助，讓她對台灣心生感謝，二○一四年來台旅遊第一次到嘉義，深受嘉義古樸的街道、公園及廟宇著迷，二○一六年到嘉義大學語文中心學中文後回日本工作，之後就常來嘉義旅遊，對嘉義情有獨鍾，曾出版日文版「走逛嘉義」一書。

水野裕子說，之前來台曾特地觀看城隍夜巡及夯枷活動，今年知道外國人也可參加，於是揪日本友人一起來報名；昨天，水野裕子與從事日文教學的鈴木由紹及幾位就讀吳鳳科技大學的日籍學生到城隍廟報名參加夯枷活動。鈴木由紹想藉夯枷儀式向城隍爺懺悔自己孩子氣，祈願早日蛻變成真正的大人。

城隍廟董事長賴永川表示，根據「台灣日日新報」明治四十四年（西元一九一一年）出刊「城隍祭典一斑」報導，當年城隍夯枷活動盛況，有上萬人參加；今年除吸引日籍人士參加，新加坡也有三十名旅客揪團報名，廟方特別設計限量版文創「真夯」T恤，送給前一千名報名者，報名費六百元，報名電話：05-2224116。