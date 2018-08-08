〈中部〉大學指考放榜 嘉中6人錄取台大醫

2018-08-08

〔記者王善嬿、曾迺強、詹士弘／綜合報導〕一○七學年度大學指考入學分發昨放榜，嘉中指考共有六人錄取台大醫學系，雲林縣斗六高中的張家豪與正心中學的錢彥蓁都錄取中山醫學大學醫學系。嘉義高中賴冠宇考四百七十六‧六分為三類組榜首，如願錄取台灣大學醫學系，他說，已故的阿公曾罹患失智症，未來將鑽研腦神經科幫助患者；嘉義女中金卉晴是布農族女孩，媽媽罹患大腸癌，她白天念書，晚上抽空照顧媽媽，上榜台灣大學政治系公共行政組。

賴冠宇參加學測時，記錯自然科考試答題時間，致部分題目來不及答題劃卡，雖然總級分仍獲七十二級分，他給自己再一次機會，調整心情後拚指考，準備期間照著學校、老師進度複習，利用課餘時間閱讀分析時事的雜誌，訓練思考能力，如願考上台大醫學系。

此外，嘉中語文資優班學生方文志，學測考六十八級分，透過個人申請入學管道錄取中國醫藥大學藥學系，他不畏逆境向學，昨天受到校長劉永堂、導師關弘征等人鼓勵祝福。

方文志的印尼籍母親與父親離異後失聯，他三歲起與父親、哥哥相依為命，高一上學期，父親上班途中遇車禍過世，他勤奮向學，靠著拿獎學金完成高中學業，且熱心服務幫助同學，就讀藥學系是他的興趣。

金卉晴表示，父親在南投務農，母親前年罹癌，偶爾晚上由她照顧，指考加分後總分四百七十六分，錄取台大政治系公共行政組，未來希望考高普考當公務員，謀求穩定工作、照顧家人。

嘉縣協同中學指考錄取各大學醫學系有六人，陳子曦、江風白、陳弘恩等三人分別錄取香港中文大學、香港教育大學及西班牙聖保羅大學。

雲林縣正心中學表示，該學校除錢彥蓁錄取醫學系外，另許睿洋錄取高雄醫學大學牙醫學系，劉霈涵錄取台灣大學獸醫學系，黃宣融錄取台大生化科技學系。自然組有八十五％、社會組六十五％達國立大學錄取標準。