〈中部〉雲林職缺多 年輕人仍沒工作

2018-08-08

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府公布今年第二季失業率三．六％，低於全國失業率平均值三．八％，求職人數登記為六九二六人，企業求才登記高過求職人數達八二○三人，但年輕人仍舊找不到適合工作，勞工處表示，因職缺多為木工、土水工等高技術性工作，或是需要輪班的作業員、工程師及勞力支出為主，與年輕人想要的工作性質有點落差。

職缺多為高技術性工作

縣府勞工處長張世忠表示，雲林縣主要求職者以廿至廿四歲為主，學歷多為高中職至大學，但對需要輪班或進工廠的工作興趣缺缺，但雲林需要的工作大約都是木工、水電或土木等技術性工，不然就是需輪班、勞力支出密集的工作，再來就是工程師等傳統產業技術人員，雖然起薪較高，但求才不易。

縣府勞工處表示，雲林縣熱門求才職缺有技術員、製造勞力工、電子工程師、商店銷售有關人員、餐飲服務人員、生產機械設備操作人員、基層技術工及勞力工、企業支援服務代理人、工業及生產技術員、包裝及有關機械操作人員等。

技術人員多嚮往都會區

林姓中小企業主表示，雲林縣工作機會相對很多，但要找適當的勞工並不容易，以較高薪的工程師或技術人員而言，十個雲林人中可能只有一人願意留在雲林，雖然雲林的薪資相對並不低，但對有技術的年輕人而言，都會區不僅生活品質及消費環境更具吸引力，換工作或升遷機會相對較多，所以雲林留不住人才。

低階勞工流動性太高

低階勞工方面，林姓業主指出，不論是企業徵才或勞工找工作都不難，問題出在流動性太高，由於薪水不高工作又容易找，年輕勞工只要工作不適應或只是情緒有問題，就可能離職，導致年輕人失業比率相對較高。

勞工處公布雇主求才可提供薪資部分，按最高到最低薪資範圍，依序為專業人員（四萬二五七一元到三萬三二一六元）、技術員及助理專業人員（三萬四七五一元到二萬七五五八元）、主管及經理人員（三萬三六七○元到二萬八四四四元）、技藝有關工作人員（三萬三五九九元／二萬七七三一元）、機械設備操作及組裝人員（三萬四七○元／兩萬五六○○元）、農、林漁牧業生產人員（兩萬四七三八元至二萬三一五○元）、服務及銷售工作人員（兩萬九○○一元至兩萬四七七五元）、事務支援人員（三萬一五二七元至二萬四六三○元）及基層技術工及勞力基層技術工（兩萬五四○一元／二萬三二三八元）。