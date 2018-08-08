〈中部〉高美濕地遊客中心體驗館 11月前免費

2018-08-08

〔記者歐素美／台中報導〕高美濕地遊客中心生態教育體驗館，十一月起將正式營運收費！高美濕地遊客中心於上月底完工試營運，負責經營的寶美企業公司經理張新源表示，目前正辦理二樓咖啡館等招商，預計十一月正式營運，屆時遊客進入生態教育體驗館，每人將酌收五十元清潔費；生態教育體驗館提供多項科技互動設施，好玩又有趣，試營運期間免費，現在搶鮮體驗正是時候。

市府斥資三．六億、費時兩年興建高美濕地遊客中心，今年七月底完工，委由寶美企業公司管理營運，一樓主要分成文創商品區、區域前廣場及生態教育體驗館。

有展覽區、劇場 科技互動體驗

其中，生態教育體驗館位於主建築內，環形走廊是展覽區，目前有生態攝影展覽；環形劇場則從上午十一點起，每個整點及廿分、四十分固定播放高美濕地景觀及生態，影片播放時間約七分鐘；互動體驗館則提供各式科技互動的體驗，民眾可以和螃蟹打架、學鳥飛翔，甚至踩在地上就會出現水草、水鳥等，揮一揮手岸邊的花草即隨風擺動等。

遊客到高美濕地，如果無法看到夕陽西下，在沙灘留下美麗翦影，別擔心，科技幫你圓夢，只要走到互動螢幕前，螢幕上夕照即會出現你的翦影，可拍照留念；另拍照區也以合成方式，讓你和紅白相間的高美燈塔或水鳥等合影，並透過QRcode等傳送到手機。

11月起 每人酌收50元清潔費

張新源說，未來二樓將經營咖啡館，戶外露台則希望提供簡單餐飲及表演，預計十一月正式營運，民眾未來進入生態教育體驗館（包括生態教育復育展示中心、環形劇場及互動體驗館）將酌收五十元清潔費。