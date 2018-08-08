〈中部〉名間私人墓園 遭檢舉亂倒廢土

2018-08-08

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉萬丹山私立花園公墓，遭人檢舉亂倒廢棄土，縣府環保、農業等單位實地會勘後，發現業者未經許可在園區進行整地，依違反水土保持法相關規定開罰六萬元，並限期八月三十一日以前改善，否則，將連續處罰直至改正為止。

民眾向本報投訴，指名間鄉萬丹山公墓一帶，疑似遭人亂倒廢棄建材、土石等廢棄物，數量多達二、三十噸，但向縣府反映、檢舉多次，仍不時可見貨車載運土石進出形，懷疑被吃案或有官商勾結之虞。

環局︰土石為營建土方

南投環保局副局長林隆儒指出，公部門對於民眾陳情、檢舉的相關案件，有一定的處理程序，駁斥民眾指控，並強調，五月間環保局受理後，便派員前往會勘、稽查，發現園區內傾倒的混凝土塊、磚塊等土石，並非廢棄建材，而是營建的土方石，並無污染性。

整地未申請 開罰限期改善

不過，在稽查過程中，業者提不出許可證明，可能違反水土保持方面的問題，遂函請農業處進一步調查，農業處會同水保技師實地勘查，確定業者未經許可擅自進行整地及施作擋土牆等相關工作，便在六月依違反水土保持法相關規定裁罰六萬元罰款，並要求業者必須在八月三十一日以前，提出包括擋土牆安定檢算、排水、沉砂、植生覆蓋等項目的「水土保持處理維護說明書」，經審查獲得許可才可施工，否則將連續處罰直至改正為止。

萬丹山私立花園公墓負責人莊惠寧說，該公墓占地約五公頃，設立迄今已三十二年，近來因氣候異常，不時有暴雨出現，才特地加強園區水保工作，惟因對法律不熟悉，不知在私有地整地也須提出申請，才誤觸水保法，六萬元罰款已繳且一定會遵照縣府要求改善。