〈中部〉北彰化首座 水資中心下個月啟用

2018-08-08

未來每日可處理一萬五千噸污水

〔記者張聰秋／彰化報導〕位於國道中山高速公路彰化交流道旁的彰化市水資源回收中心（簡稱水資中心），本月竣工，下個月通水啟用，這是北彰化地區首座水資中心，未來每日將可處理一萬五千噸污水，約是六座標準游泳池的水量，緊接著將展開用戶接管工程，接管戶數涵蓋二萬三千戶用戶，縣府和市公所力拚二○二二年完成建設，讓洋子厝溪擺脫惡臭與水髒之名指日可待！

縣府公所聯手 施工接管工程

開發總經費一○二億元的彰化市污水下水道建設分四期進行，第一期建設經費四七．六億元，工程涵蓋範圍在金馬路以東、鐵路以西、彰秀路以北、泰和路二段四一五巷以南區域，施工內容包括興建水資中心、埋設四七．二公里主、次幹管的管網工程，以及從主次幹管連接到用戶住家的接管工程。

這項水利建設由縣府和市公所攜手推動，縣府負責水資中心的興建和主、次幹管的管網工程，用戶到管網線路的接管工程，縣府交給市公所接棒。

分四期進行 拚四年後完成

水利資源處下水道科長曾凱弘表示，縣府預計九月十六日舉辦彰化市水資中心通水啟用典禮，初期先截流處理洋子厝溪污水，二○二二年之後，完成全部的網管和用戶接管工程，未來水資中心處理污水量可達一萬五千噸，這同時也是繼二林水資中心後，全縣第二座水資中心，北彰化區首座。

市長邱建富說，二萬三千戶用接管工程，市公所分成六標逐年進行，首標率先由莿桐、南美、向陽、平和及崙平里等五里進行，工程已經完成發包，九月底前開工，工作天數四百八十天，用戶接管工程目的是要讓住家清潔、洗澡等生活廢水，經由專管處理變乾淨水質，再排入住家側溝或排水溝，側溝水源是乾淨的活水，就不致引來蚊蠅惡臭，用戶完成接管可遠離與臭水溝為伍。

邱建富表示，闢建完善的污水下水道是邁入現代化城市的重要指標，要打造新彰化，關鍵就在此。