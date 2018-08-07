〈南部〉歸仁大人廟 建廟356年首位女主委

2018-08-07

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕不僅在職場、政壇，歷史悠久的宮廟裡，女力也崛起！

昔稱「大人廟」的歸仁區保西代天府，遠近馳名，過去的領導團隊多以男性為首，當地大廟里長陳黃素卿日前以七票之差，當選創建三百五十六年以來首位女主委，成了地方話題。

任4屆里長 陳黃素卿人氣旺

六十五歲的陳黃素卿，已擔任四屆大廟里長，基層經營扎實，年底尋求五連霸，在地方大老勸進下，先角逐保西代天府主委，順利當選，目前已完成交接，預計本月下旬正式上任。

傳統觀念男尊女卑，家庭要參與地方宮廟事務，也多以先生為代表，保西代天府多達九十二位委員，連同陳黃素卿，娘子軍僅兩名，由此可見一斑，這次巾幗不讓鬚眉的選舉結果，格外引起矚目。

由於宮廟組織內多為男性天下，女性要參與並不容易，尤其又是當地信仰中心，困難度更高，陳黃素卿這次投身主委改選時，也一度遭到質疑議論。

陳黃素卿憑藉著自己在里長期間表現，努力化解各方疑慮，贏得過半委員支持，她強調，上任後團隊也將改組，將以更開放的態度，廣納建言，為保西代天府帶來新氣象，永續經營。

創新廟會活動 吸引年輕族群

陳黃素卿表示，代天府是歸仁區大廟、媽廟、七甲、八甲與西埔等五個里的聯合公廟，縣市合併後，當地人口雖然有比較多，但信眾並未隨之增加，尤其對年輕族群的開拓性不夠，如何以創新的廟會活動吸引更多生力軍參與，將是未來重點工作之一。