〈南部〉紀念「噍吧哖」 黃偉哲爭設司法文化園區

2018-08-07

〔記者蔡文居／台南報導〕昨天是「噍吧哖事件」一○三週年，當年事件發生在台南玉井等地，審判、監禁則在台南。民進黨台南市長參選人黃偉哲昨天率競選團隊、議員參選人在原台南刑務所宿舍區召開記者會，說明他的文化政策，強調將爭取設置「司法文化園區」，完成文化府城最後一塊拼圖。

黃偉哲表示，噍吧哖事件是台灣漢人有紀錄以來的最後一次，也是規模最大、犧牲人數最多的一次武裝抗日，被捕人數多達一九五七人。事件當事人大多在現今司法博物館的第三法庭受審，並在原台南刑務所服刑。

黃偉哲說，除還原歷史真相，還要預防未來對於人權侵犯及歷史重演。而包括原台南刑務所宿舍區房舍，司法院已同意撥交市府，正辦理移撥程序，他會盡力協助，讓市府盡快取得管理權，將來有機會擔任市長，更會進行古蹟修護調查計畫及活化，在刑務所舊址打造小型劇場，與司法博物館形成「司法文化園區」。

嘉南藥理科大教授陳信安表示，原台南刑務所中央台（俗稱八卦樓）興建於一九○四年，是台灣最古老的監獄，百年前噍吧哖抗日義士就是關在這種牢房裡，從歷史文物與建築觀點來看，都深具文化保存價值，希望市府能將中央台迎回原址保存，見證地方司法演變史。

國民黨巿長參選人高思博則質疑黃偉哲，選舉到了才大聲嚷嚷要延續大台南成為文化古蹟重鎮，看來騙選票才是民進黨最關心的事。原台南刑務所宿舍群十多年前遭火劫後，這處市定古蹟以鐵皮圍牆「遮醜」，並未用心發揮台南的優勢，非常可惜。

黃偉哲則希望這場選舉是君子之爭，不要做無謂的人身攻擊，用罵的並無效果。

市府說，各參選人所提出的文化議題都正面看待，但參選人也要考量現實狀況、市府財政及城市發展需求調整、落實，帶領台南市邁向更璀璨的文化願景。