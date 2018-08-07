〈南部〉《高雄》警循臭破獲 4千噸含毒廢棄物

2018-08-07

依違反廢清法送辦 夫妻檔交保

〔記者陳文嬋／高雄報導〕屏縣楊姓夫妻檔涉嫌非法傾倒事業廢棄物，保七總隊聞臭循線搗破，赫見約三、四千噸土方，約四、五個籃球場大，驗出含有毒性物質「總甲酚」，濃度檢驗值雖未超標，但露天堆置有污染環境之虞；警方將兩人依違反廢清法送辦，檢方下令十萬及五萬元交保。

保七總隊便衣巡邏發現有多部營業貨運曳引車，載運散狀及太空包裝有疑似污泥廢棄物，傾倒在高雄市路竹區台一線旁空地，檢警聞臭埋伏蒐證，赫見現場土方約有四至五個籃球場大，初估傾倒約三、四千噸。

檢警循線查出楊姓夫妻涉嫌以合法掩護非法，由楊男經營再利用處理機構，將未處理完成的污泥事業廢棄物，涉嫌以產品買賣名義，販售給妻子的營造公司，再委託一家工程行，涉嫌將廢棄物添加水泥攪拌，製成低強度混凝土製品，魚目混珠處理事業廢棄物，所幸檢警及時發現擋下。

環保署南區督察大隊表示，現場地面散堆採樣檢出有機性污染物，含有毒性物質「總甲酚」，濃度檢驗值雖未超標，但露天堆置有污染環境之虞，恐影響環境生態及有害人體健康；水泥製品發霉及出現裂痕，不能使用在主體工程，若使用在公共工程，強度很低、容易碎掉。

檢警調查，楊姓夫妻涉嫌非法處理、堆置，產量短少涉嫌申報不實，營業額預估四千萬元；但兩人到案均否認犯行，楊男堅稱是產品，否認是廢棄物，也沒有棄置問題，楊妻也堅稱原料是處理好的成品，製成低強度混凝土沒有問題。