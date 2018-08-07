〈南部〉旗津人力三輪車 地方提產學合作納新血

2018-08-07

現存15輛 運將最老80歲

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津傳統人力觀光三輪車是全台僅存，三輪車運將卻邁入高齡化，地方認為人力三輪車是旗津特色之一，建議透過產學合作機制、引進年輕新血，三輪車才能走下去。

高市議員簡煥宗說明，一九五○至一九九○年代的旗津，因道路窄、巷道多，一般車輛進出不便，人力三輪車遂成為主要交通工具，但隨時代進步與地方發展，三輪車逐漸凋零，取而代之的是電動車。

需靠人力 年輕人多卻步

現有人力三輪車是一九八五年間，市府輔導轉業後營運至今，原有廿三輛、現存十五輛，運將則普遍高齡，大半是六、七十歲長輩，最老已八十歲；因為需靠人力，年輕人多不願投入，老運將只好守著三輪車，能踩多久算多久。

簡煥宗認為人力三輪車是旗津特色之一，更是全台僅存的傳統三輪車隊，卻面臨電動車競爭、運將高齡化與合法性等考驗，前景岌岌可危。

他建議參考日本嵐山人力三輪車模式，尋求大專院校觀光或體育相關科系合作，引進年輕壯漢參與人力三輪車營運（例如暑假打工），讓人力三輪車有機會繼續穿梭在旗津。

今年七十一歲、踩車資歷超過五十年，被稱為「班長」的邱能強笑說，年紀大確實是問題，有些觀光客原想搭車，看到運將都是長輩，難免會不好意思、甚至放棄乘坐，但其實運將們還很有力，載客人繞一圈沒問題。

邱能強說明，目前經營模式是繞一圈旗津鬧區、約一公里多，每趟兩百元，以前顛峰時最多一天可載約五十趟，現在一天有一趟就不錯了；他透露多數運將現在排班純粹打發時間、跟夥伴聚聚，以免太早變老。

市府將規劃配套 鼓勵參與

高市觀光局長曾姿雯表示，已注意到旗津三輪車現況，也認同議員想法，後續會評估與運將們溝通，嘗試將三輪車做適度包裝與規劃優惠配套，創造市場話題與空間，進而尋求年輕人參與，以更多創意傳承旗津三輪車。