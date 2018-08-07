〈南部〉塑膠垃圾 生病鯨豚可能誤食

2018-08-07

〔記者張存薇／台東報導〕海飄垃圾問題越來越嚴重，中華鯨豚協會台東縣成功海洋環境教室近日出海鯨豚調查，竟連續三次目擊花紋海豚追逐玩塑膠袋，甚至還有兩隻花紋海豚各自用嘴巴在搶同一個塑膠袋，企劃專員曾椲涵說，生病的鯨豚因為沒有體力又想攝食，可能會誤食這些塑膠垃圾，也發現鯨豚背鰭、尾鰭都勾住塑膠袋的情況，呼籲從源頭減少製造垃圾，才能真正改善海洋垃圾問題。

東管處連續第四年委託成功海洋環境教室調查外海鯨豚生態，近日一連三次出海，各在花蓮石梯、台東成功發現花紋海豚玩塑膠垃圾，曾椲涵說，大概一年只會見到一次，今年調查趟次才一半，就累積三次，且花紋海豚是主動接近垃圾，先用背鰭玩，再用尾鰭勾垃圾袋，也有兩隻花紋海豚一起搶玩。

成功鎮晉領號船長陳永川表示，賞鯨船通常會與鯨豚保持一定距離，除非鯨豚主動靠近，否則很少近距離觀察到牠們。通常黑潮洋流往陸地上靠近，海洋垃圾就大增，海洋垃圾包括寶特瓶、保麗龍、塑膠袋、枯木等，以往曾看到鯨豚背鰭勾著塑膠袋，但想救也沒辦法救。

曾椲涵說，鯨豚原本就有玩海草的習慣，因此也會追逐漂浮的垃圾，正常的情況下，鯨豚不會吃塑膠垃圾，但如果垃圾纏繞到無法掙脫，就有可能造成傷害，從以往鯨豚擱淺死亡後解剖來看，當鯨豚生病虛弱的時候，能吃什麼就吃什麼，有可能不小心吃下海上的漂浮垃圾，進到胃裡卻無法消化，讓鯨豚狀況更惡化，甚至導致擱淺死亡。