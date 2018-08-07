〈南部〉親情喚回頭 更生人孔豐吉開麵館重生

2018-08-07

擄人勒贖 度過十年鐵窗生活

〔記者李立法／屏東報導〕年輕時混幫派為非作歹，孩子剛出生，便因犯下擄人勒贖被判刑十五年入獄，四十六歲的孔豐吉出獄後洗心革面，從學徒做起，經八年努力，現在是九間連鎖麵館「八八台式麵館」負責人，希望自己的例子能帶給年輕人警惕，並鼓勵更生人不可失志。

孔豐吉說，他廿歲時靠著經營地下錢莊，每個月就有二百多萬元收入，廿幾個小弟供他使喚，不可一世，在十八年前因擄人勒贖入獄，當時兒子才剛出生，雙親傷心的眼神，讓他帶著愧疚度過十年鐵窗生活。

從學徒鑽研麵食 陸續開連鎖店

他說，為拾回家人信任、補償為人父責任，八年多前假釋出獄後，決心痛改前非，在朋友介紹下認識開麵店的「龍」老闆，從學徒做起，鑽研台式麵食配方，希望有朝一日當老闆。

孔豐吉打趣說，他發現連鎖早餐店一家一家開，麵店應該也能連鎖經營，於是貸款打造中央廚房，研製麵食料理配方，並申請商標權，以平價麵食為訴求，陸續在屏東市、內埔及潮州展店。

彌補親子關係 兒也刮目相看

就讀大一的兒子孔文賓說，以前都不敢在同學面前提起坐牢的父親，父親出獄後，他感受到父親努力彌補親子關係的誠意，以及為事業打拚的決心，對父親刮目相看。

孔豐吉的母親黃秀麗提起兒子年輕時樣子就忍不住搖頭，想不到出獄後幡然悔悟，看到兒子現在這麼拚，很欣慰。

更生保護會屏東分會長葉春麗認為孔豐吉的故事，對受刑人及更生人都具有啟發性，孔豐吉也樂於受邀分享他的經驗，鼓勵曾犯錯的人重新證明自己的價值。