〈南部〉友善棲地 台南水雉調查910隻創新高

2018-08-07

連4年繁殖數量超過500隻

〔記者楊金城／官田報導〕台南市野鳥學會官田水雉生態教育園區和林務局、市府合作，持續推廣友善耕作，讓水雉有更多繁殖棲地，今年水雉（俗稱菱角鳥）夏季繁殖調查在本月初完成，發現水雉族群數量穩定成長，鳥調統計參與繁殖的成鳥數量創新高，高達九一○隻， 已連四年繁殖數量超過五○○隻。

鳥媽負責打架 鳥爸管育雛

水雉雛鳥萌模樣超可愛，鳥媽媽為維護領域，常常負責打架，親鳥爸爸則要負責孵蛋，帶小水雉在菱角田覓食，會用翅膀代替雙手遮擋日光呵護雛鳥，察覺危險時，也會用翅膀保護雛鳥，堪稱鳥界的模範爸爸。

官田水雉園區主任李文珍表示，水雉繁殖期在每年五到九月，水雉占地築巢在七月大致底定，最適合鳥調；園區發動台南大學、成功大學和嘉義大學學生協助，調查出今年台南地區水雉參與繁殖成鳥族群數為九一○隻，較去年成長六％。

其中官田區占了七十八％，因官田區是菱角主產地，提供水雉良好的棲息環境，成為南市水雉族群最多的大本營，幸好五、六月缺水乾旱未影響水雉繁殖；下營族群占十％次之。

李文珍說，調查也發現，官田水雉園區外所記錄的水雉成鳥、蛋及雛鳥，有八成以上是在菱角田被記錄到，顯示水雉棲地仍以菱角田為主。較特別的是，今年在剛翻耕後的農地發現不少水雉成鳥來覓食。

統計官田水雉園區今年有一○六隻水雉雛鳥出生，現剩八十二隻，幼鳥長大後並在隔年加入繁殖行列。當園區的棲地不敷使用時，水雉就會到園區外尋找合適的棲地生活。

李文珍指出，在水雉生態教育園區外推動友善耕作保護水雉很重要，在官田區水稻與菱角輪作的農田濕地，因採行友善耕作，能夠發現水雉、彩鷸、青蛙、蛇類等生物，豐富田間多樣生態。

選購綠色保育標章菱角

再過一個月就可以採收上市，水雉生態教育園區呼籲消費者以行動支持，在購買菱角時，選購「綠色保育標章」的產品，給予友善耕作的農夫最直接的贊助。