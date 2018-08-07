〈南部〉力挺青創 陳其邁提123 韓國瑜喊3創

2018-08-07

〔記者王榮祥／高雄報導〕力挺青年在高雄創業！民進黨高雄市長參選人陳其邁昨宣佈「我挺你一二三」政見，打造青年創業全方位服務；國民黨高雄市長參選人韓國瑜則搬出「青年三創」，要讓青年充分發揮創意。

陳其邁 簡化申辦、提供協助

陳其邁昨邀請年輕創業者座談，除了解青年創業過程遭遇的困難，同時擬定「我挺你一二三」政見，包括一個窗口、兩個協助、扶助三創。

陳其邁說明，一個窗口為跨局處創業單一服務窗口，簡化申辦流程；兩個協助包括資金與資源兩層面，讓青年創業過程更有效率；而所有政策扶助對象涵蓋新創、微創、文創等三部分。

他提及資金與資源兩個青年人創業常遭遇問題，計畫把高雄銀行轉化為新創銀行，對青年創業提高貸款額度，並降低利率；同時成立城市級投資公司，吸引壽險與民間資金成立創投基金，選定績優者給予協助。

資源部分，計畫引進育成中心概念，藉由公部門整合相關資源，開放有需求青年運用，同時盤點閒置空間規劃共享場域，讓有志創業青年匯聚在一起腦力激盪。

陳其邁強調，我挺你一二三最終目標，是以在地全球化精神，組成高雄隊行銷高雄品牌。

韓國瑜 要設青年局整合資源

韓國瑜的青年三創包括創新、創意、創業。創新部分欲打造高雄青年創新平台，透過傳統產業升級與新科技運用，尋求青年發展機會；創意部分欲打破城市局限，透過網路社群進行跨國青年創意激盪，解決各種難題；創業部分要規劃青年創業創意共創空間，提供創業貸款最優活水，邀請大企業指派創業導師進行共創，市場接單。

韓國瑜指出，若當選市長，市府將成立青年局整合中央、地方、產官學及民間資源，並與企業共同募集一百億元作為「青年創業基金」，讓四十歲以下年輕人有創業的點子，都有機會得到支援，同時由市府取得股份，讓年輕人不必為資金煩惱，可專心創造無限可能。