〈南部〉台東10大必玩活動 熱氣球拿第一

2018-08-07

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府推出十大必玩活動推薦抽獎，第一名由今年人氣超夯的台灣國際熱氣球嘉年華奪得，其他包括縱谷、東海岸、南迴線各有活動入榜，交通及觀光旅遊處副處長王國政表示，台東縣觀光活動豐富且多元，縣府已分別公布十大必吃美食、十大必遊景點、十大必玩活動，歡迎民眾參考、安排到台東度假。

太麻里金針花季居次、豐年祭第三

王國政指出，粉絲專頁留言推薦拿大獎活動為期兩週，活動內容出自台東觀光旅遊網年度活動，累積近五千則留言分享，有效分享票數則達兩千零六十三則，第一名台灣國際熱氣球嘉年華共獲四百七十三票推薦，第二名為太麻里鄉的金針花季系列活動、獲四百卅五票，第三名為原住民族部落豐年祭（射耳祭、收穫祭）、獲兩百六十六票。

其他前十名入榜活動包括花現鹿野鹿客趴趴走、萬物糧倉大地慶典—夏果藝術季—慢漫山城佐茶音樂會、東海岸大地藝術節及月光‧海音樂會與都蘭慢漫走、元旦三仙台迎曙光、小小鐵人夏令營、夜訪小野柳、慢食節系列、成功小鎮—漁村風情之旅等。

王國政表示，去年熱氣球活動從六月卅日到八月六日，包括光雕活動吸引四十八萬人次參與，今年活動延長一週至八月十三日閉幕，到昨天為止遊客量已逼近六十六萬人次，比去年成長廿七％。