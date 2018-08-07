〈南部〉賓士包膜後 恆春開罰夜市違規攤販

2018-08-07

開出81張罰單 墾丁同步取締

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕歷史超過三十年的屏東恆春週日夜市，上週因為賓士車合法停車疑遭違規攤販「包膜」，引發全台民眾討論，恆春警方五日晚間祭出「鐵腕」，首次針對夜市違規攤販加強取締，共計開出八十一件違規罰單，墾丁大街夜市也未倖免，同時遭開超過百張罰單。

位在恆春鎮福德路及舊糖廠用地的恆春週日夜市，雖沒有墾丁大街夜市名氣大，但來自高屏各地美食及雜貨攤販，滿足恆春當地居民逛夜市的需求，且價位平易近人，經過網路及遊客口耳相傳，這幾年旅遊旺季的人潮不輸給墾丁大街，每逢年節攤位甚至會「加開」一天，滿足返鄉遊子的兒時回憶。

占用道路 影響救護車通行

違規攤販依照「道路交通管理處罰條例」處一二○○元以上二四○○元以下罰鍰，針對強勢開罰是否與「賓士包膜」有關，恆春警方則不願正面回應，僅強調道路違規擺攤，未來仍將持續取締。

警方指出，強調恆春夜市部分攤販長期占用道路作為營業場所，恆西路段更有恆春基督教醫院救護車往來，已規劃針對道路違規攤販加強取締。恆春分局分局長楊龍祥呼籲，攤販不要心存僥倖，挑戰公權力。

「恆春夜市影響醫院進出實在不妥。」恆春鎮民代表吳明文表示，多年前便因夜市影響醫院進出，提案希望重新規劃週日夜市，如今警方強勢開罰，建議攤商可移往鎮公所周邊的恆春東門或北門區域，不影響交通又好停車。