2018-08-07

〔記者鍾泓良、周彥妤/台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨天身穿工作服,手拴螺絲釘,誓言要幫台北市上緊螺絲。丁守中團隊昨公布競選主視覺,以藍色螺絲釘為LOGO,並以「台北未來在守中」為競選口號。丁守中也公布影片批評台北市長柯文哲的大巨蛋、北藝中心等「八大爛攤子」都螺絲掉滿地。但民進黨市長參選人姚文智不領情,嗆聲「沒頭沒腦,也不知有什麼手腳,有點作繭自縛的感覺」,直說台北市螺絲鬆了就是因為國民黨在台北市長期執政。

丁守中致詞時,先拿出放在身上的螺絲釘,說這是有民眾在大巨蛋外面撿到交給他,他說,生鏽螺絲釘代表民眾對台北市多年來重大建設落後的感嘆,他隨時帶身上叮嚀自己。談到一身工作服,丁守中說是模仿英國卡通「建築師巴布」,角色名言就是「Can We Fix It,Yes we can! 」(我們能修好它嗎,當然可以!)

市府官員表示,基於市民安全,三年前要求大巨蛋停工,而遠雄上月已重新遞件台北市都市設計審議,預計月底將可進入大會審議,市府將確保大巨蛋符合公共安全才可以復工;另外,北藝中心大部分工程都已發包、趕工,並非停擺未動工。