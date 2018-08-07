〈台北都會〉（台北）紅燈等等等 最長日232秒夜147秒

2018-08-07

凌晨1點後 128路口超過90秒

〔記者郭安家／台北報導〕台北市平日尖峰路段紅燈最長達二三二秒，就連離峰時間都要一八五秒，炎炎夏日苦了機車族；誇張的是，凌晨一點至五點深夜時間，還有一二八個路口等紅燈超過九十秒，其中新明路二九八巷（成美橋頭）竟還要等紅燈一四七秒，浪費時間。市議員秦慧珠昨下午於議會質詢指，桃園、新北已縮減夏季紅燈時間，反觀台北市，二○一六年至今，民眾陳情紅綠燈秒數過長的件數就高達三二四件，市府卻都不改，敷衍回應，根本是植物人，完全不體恤市民。

交工處︰深夜、離峰檢討減秒

交通局長張哲揚回應，夏季因學校放暑假，已針對學校周邊道路的紅綠燈停等時間檢討，後續也會持續檢討。交工處表示，民眾反映的路口都有改善，深夜、離峰的紅綠燈停等秒數較長，主要是因為行人時相的部分會再檢討，儘量縮短紅綠燈停等時間。

平日離峰時間，紅燈秒數最長為一八五秒，位於承德路七段、石牌路一段路口。第二名有一八三秒，為大度路一段、中央北路二段二五七巷口，及大度路一段一五五號前。第三名也達一八二秒，位於民權東路四段、新中街口。

至於平日尖峰時間紅燈秒數最長達二三二秒，地點在至善路、中影文化城門口，讓機車族曬足了太陽。

誇張的是，秦慧珠發現，台北市平日深夜（凌晨一點至五點）紅燈秒數排行榜，第一名還有一四七秒，在新明路二九八巷（成美橋頭）。第二名一三九秒，位於內湖路一段、堤頂大道二段口。第三名一三七秒，位於大度路三段一五一號前。第四名一二七秒，位於東山路廿五巷八十一弄、光華路六十一巷四弄口。第五名一二六秒，位於重慶北路一段、南京西路口。她質疑，深夜有人要這麼多時間過馬路嗎？

機車族曬昏 議員促夏季減秒

秦慧珠表示，桃園前年縮減夏季紅綠燈秒數，試辦成功，沒有造成塞車，去年更大規模辦理，且連續三年夏季訂出縮短紅燈秒數，十四處減少十至卅秒；至於新北市去年於十一條道路、八十一處減少夏季秒數，今年擴大為廿條馬路、一八七處降低夏季秒數，最多減少一二○秒 。