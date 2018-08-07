〈台北都會〉《新莊累計已8例》登革熱高風險里 查獲積水容器就罰

2018-08-07

瓊林里北邊 興漢里爆2例

〔記者何玉華、林惠琴／綜合報導〕新莊區登革熱疫情再增加兩件本土病例，市府衛生局昨天再公布距離瓊林里北邊約一公里的興漢里，新增一對夫妻檔確診，累計新莊區今年已出現八名病例，創下新北市本土登革熱近三年新高紀錄；衛生局長林奇宏表示，本週是疫情控制的黃金週，將在高風險的里貼出公告並逐戶入內清查，查獲積水容器就立即舉發，裁罰三千元至一萬五千元不等。

林奇宏指出，登革熱的高峰期通常在九月，現在才八月，新北病例已達近三年來的最高，為了提高警示，除了傳統的布氏指數偵測，也與專家學者合作引進誘卵桶監測，但監測的結果讓他「審慎不敢樂觀」，已通知各醫院提高警覺，切勿以感冒輕忽，一旦發現發燒或疑似個案應立即快篩並通報。

新增的夫妻檔，分別是四十六歲的妻子（案七）和五十一歲的丈夫（案八），兩人分別在八月一日、二日出現發燒、骨頭關節疼痛等症狀，八月三日丈夫陪妻子就醫，兩人快篩皆呈陽性反應，經診所通報並接獲衛生福利部疾病管制署通知確診，目前都在家休養，狀況穩定。

林奇宏指出，兩件新增的個案住在興漢里，距離之前發生六例的瓊林里約有一公里，兩人近期沒有出國旅遊史，活動地在住家與工作地，昨天再針對個案住家周邊及戶內環境噴灑消毒；但環境消毒只能消滅成蚊，對於積水容器內的孑孓成效有限，呼籲民眾配合清除積水容器。

林奇宏說，登革熱已從台灣南部北移，登革熱重複感染引發的重症，致死率高，北部民眾之前感染的情形少，重症的風險雖低，還是要做好家戶內積水容器的清除。

今年全台有10例 南部僅1例

今年國內至今共有十例本土登革熱，新北市八例、高雄市與台北市各一例，北部明顯超越南部。