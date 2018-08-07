〈台北都會〉板橋府中社宅16日起申請 租金8300起跳

〔記者何玉華／新北報導〕位於新北市精華地帶的板橋區府中社會住宅共有七十一戶，鄰近黃石市場、慈惠宮，走路到府中捷運站大約只要兩分鐘，一房或兩房型的坪數從十二．五坪至廿坪不等，租金包含管理費從八千三百元起跳，價格低廉，從十六日到八月卅一日受理申請。
位於精華區 捷運站旁邊
市府城鄉發展局長柳宏典表示，府中青年社會住宅位於新北市最精華的板橋區府中商圈，原為市府宿舍舊址，拆除後重建為地下一層、地上九層的建築，其中二至九樓作為社會住宅使用，共有四十八戶套房及廿三戶兩房一廳的房型，一樓規劃為衛生局長照咖啡巷弄館，公共開放空間將近一百卅六坪。
租金含管理費 71戶招租
城鄉局住宅科科長鄭健志指出，招租的七十一戶，租金包含管理費，弱勢優先戶套房最小空間十二．五坪，租金只要八千三百元；兩房型最小空間十九坪，租金一萬二八○○元，相當於市場行情的六四折；一般戶行情也低於市價八折，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，不須再額外加價。
依住宅法規範，弱勢優先戶是指低收入戶或中低收入戶、特殊境遇家庭、育有未成年子女三人以上、安置於教養機構或寄養家庭結束安置後仍無法返家、六十五歲以上、受家庭暴力或性侵害的受害者以及其子女、身心障礙人士等。
鄭健志表示，在新北市設籍、就學或就業，年滿廿歲以上，配偶或直系親屬在北北基桃四個市都沒有自用住宅的民眾，均可提出申請；租期以兩年為一期，總租期以三期（六年）為原則；但具有住宅法規範的弱勢身分，得延長為十二年。
可以郵寄 也可線上申辦
城鄉局提醒說，相關申請表單可到區公所免費索取或至城鄉發展局網站下載，填妥後送到區公所或市政府一樓服務櫃檯，也可採郵寄或線上方式申辦，先前申請過新莊新豐青年社會住宅的申請人，也可透過簡易申請方式提出申辦。