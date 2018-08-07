〈台北都會〉內湖塞車改善？去年比大前年更「烏龜」

2018-08-07

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕內湖交通壅塞難解，台北市長柯文哲曾直言「內湖交通沒救了」，日前又指有「局部改善」，但民進黨台北市議員阮昭雄昨在議會質詢時表示，大前年內湖區堤頂大道高居壅塞路段榜首，去年依舊奪冠，但旅行速率竟從十一．九公里降至七．○二公里，擺明就是退步，何來改善？

旅行速率 從11.9Ｋ降到7.02Ｋ

阮昭雄昨於議會交通部門質詢指出，據交通局提供的「二○一五至二○一七年易壅塞路段排名」，在二○一五年上半年，內湖區堤頂大道就高居壅塞路段榜首，旅行速率還有十一．九公里，但在最近一次去年下半年的調查中，同一路段、同一尖峰時段（下午五時至七時），堤頂大道依然是第一名，旅行速率甚至降到七．○二公里。

阮昭雄批評，數據顯示，交通狀況分明是惡化，實在不明白柯文哲怎麼會說有「局部改善」，市府在提出相關有效配套前，至少也要展現積極作為，而非一副「內湖交通沒救了」的擺爛態度。他提到，許多民眾向他反映內湖明明塞車嚴重，但市府卻似乎不當一回事，沿途也不見幾個交通警察、義交；過去陳水扁市長時代，面對北市因興建捷運所面臨的交通黑暗期，市府便派出交警、義交維持秩序。

交通局︰抽測當日是否有突發狀況？

對此，交通局長陳學台受訪回應，內湖交通的旅行速率，是由交通局同仁針對某一天進行抽測，但不知當天是否有突發狀況，他昨已請交通局進一步了解當天交通狀況；他強調，二○一五年陸續改善，有些路段改善幅度滿大、有些則改善幅度不多，但狀況已經改善。

此外，針對交通尖峰之際，幹道違規停車狀況，阮說，塞車路段除了路口淨空之外，也需要解決違規停車問題，而尖峰時期的忠孝東路三段，卻停滿違規停放的車輛，而違停車輛會排擠其他駕駛的用路空間，易造成塞車。

至於北市易發生事故的高風險路段，阮指出，忠孝東路五段自二○一四年以來，就高居事故件數第一，而北安路、民權東路五段的事故件數則逐年節節攀升。