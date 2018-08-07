〈台北都會〉悠遊卡瘋電子支付 學者︰中國影響迷思

2018-08-07

數位付第四季將上路 仍被嫌慢

〔記者沈佩瑤／台北報導〕悠遊卡公司推出的數位悠遊卡「數位付」，預計今年第四季上路，是不需綁定信用卡的網路電子票證支付系統，僅限於網路交易使用，另預計九月經董事會通過後，向金管處申請「電子支付機構營業執照」，面對議員昨於議會質疑速度慢，悠遊卡公司董事長林向愷表示，申請電子支付是為因應未來電子票證、電子支付的適用法令合一，電子支付不是萬靈丹。台北大學財政學系名譽教授黃世鑫受訪時表示，電子支付是受到中國影響的一種迷思。

黃世鑫︰從都市看整個台灣

黃世鑫接受電話訪問時表示，追求電子支付背後有兩個迷思，第一是從年輕人、都市人看整個台灣。悠遊卡交通的使用上最普及，都會區的使用率最高，但若要擴大至電子支付，必須去思考是不是還有這麼高的需求，特別是中老年人，有些長者連手機複雜一點都覺得不好用了，所以不能一味地相信電子支付多好多方便。

第二個迷思就是受到中國因素影響，認為電子支付很好，但若真的這麼百密無一疏，何以技術、金融體系進步的歐美國家卻沒有去做？好比國民身分證電子化，因牽涉隱私所以很多人反對；台灣要做電子支付也可以，但這是一個安全性的問題。且中國這麼多人，實際使用到底有多少，同樣也僅城市使用得比較多，台灣的消費行為也還未達廣泛使用電子支付的時候。

如果去除掉兩個迷思，黃世鑫表示，就悠遊卡而言，一定要發展電子票證，但不應該一窩蜂的追求電子支付。前者是為了乘客方便，不能反客為主，以為市場已經飽和，所以就往電子支付發展，且電子支付要跟金融機構合作，手續費部分會不會反而影響收益，甚至影響電子票證，需要思考。

市議員王鴻薇昨在議場批評「數位付」上路時間一延再延，質疑悠遊卡公司效率落後。對此，林向愷解釋，「數位付」的資訊架構設計跟實體悠遊卡不同，因此希望在推出前，確定一切都沒問題；目前八月起試營運，以公司的員工、相關企業為使用對象，預計第四季正式商轉。

悠遊卡公司︰非萬靈丹 不躁進

林向愷會後受訪表示，電子支付不是萬靈丹，例如搭乘計程車，只要下載相關APP，並綁定信用卡，沒有電子支付也不影響消費者使用，甚至在某些電商網站，只要輸入信用卡資料即可購物。

林向愷指出，大家認為電子支付只要執照申請到就一切OK是個迷思，電子支付是一種商業模式，要能成功，除申請執照，還要結合社群通訊軟體、精準行銷，中國的支付寶是支付平台，微信則是通訊軟體。林向愷強調，悠遊卡是個公股公司，不可能太躁進，要走得穩才能走得遠。

悠遊卡公司表示，悠遊卡的策略是循序漸進，先推出市場已經有需求的產品與服務「數位付」。「數位付」就是先服務二十歲以下、學生及沒有信用卡者，滿足他們在線上交易的強大需求，這些都屬於市政府正積極推動的無現金支付政策一環。