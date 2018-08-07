〈台北都會〉行銷「鶯歌燒」 業者盼設專屬通路

2018-08-07

〔記者邱書昱／新北報導〕台灣官方、民間積極扶植「鶯歌燒」，努力與中國低廉的陶瓷品做出市場區隔，鶯歌在地業者「傑作陶藝」董事長許元國表示，提高文創性及增加市場行銷通路是「鶯歌燒」發揚光大的兩大關鍵，建議政府文化部、經濟部等相關單位跨部合作，鼓勵更多陶藝家創作有文創性的陶藝品，並設置「陶瓷品貿易中心」的專屬行銷通路。

作品融入文創 領先中國關鍵

「純藝術不是不好，藝術又能賣錢就是好的文創商品！」許元國分析說，「文創」在近年來蔚為風潮，這是一種感覺、一種感動，將文化、創意巧妙結合在商品內，愈來愈多的台灣陶瓷藝術家在作品中融入「文創」元素，這也是台灣領先中國的關鍵，例如世界知名的「平溪天燈」文化意象，就可以融入陶瓷藝品。

老街商品多元 不利專業形象

走訪鶯歌老街，各式陶瓷餐碗器皿、藝術品讓人目不暇給，甚至還有木雕、佛具、珠寶手飾、家具等其他商品，幾乎成了工藝品集散地。許元國認為，鶯歌老街過度商業化雖是難免，因為店家為了生存、付租金必須改賣其他多元商品，但無形中也成了老街的致命傷，不利於打造商品專業化的形象，以鄰近的日本為例，當地的陶瓷生產地只有專賣陶瓷物品。

他表示，在老街承租店面需要高額租金，工作人員少的微型工作室只得散落在小巷弄，民眾不知如何前往選購，「鶯歌燒」目前的行銷管道只有陶瓷博物館及部分商店，仍然不夠，應該規劃「專賣陶藝品的貿易中心」，提供固定站點讓消費者快速看見商品，做為藝術家與買方的窗口，讓沒有能力銷售的藝術家透過多人集資來降低營運成本，例如中國景德鎮陶瓷藝術學院，樓上就是展示中心，提供創作者擺設、成列商品的舞台。

許元國說，「鶯歌燒」銷往國外的難度高，因為東南亞國家關稅高，品質好、價格稍貴的「鶯歌燒」幾無市場競爭力，即便在中國，因為文創著作權等問題，陣亡率幾乎九成。

「鶯歌燒」在台灣中南部的品牌識別度也有待提升，台灣不大，想找經銷商賣到高雄都不容易，建議政府先在國內巡迴展售，打好國內基礎再想辦法行銷國際。

搶客訂價混亂 影響消費信心

陶瓷商品訂價混亂也是一大問題，許元國說，有些業者祭出打折優惠攬客，消費者發覺價格多變，進而懷疑產品的真假更不敢購買，導致價格持續下殺的惡性循環，最後受害的還是業者及陶藝創作者，業者行銷觀念也要改變，不能殺雞取卵。