〈台北都會〉中國仿品混充 「鶯歌燒」拚突圍

2018-08-07

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌區是台灣陶瓷產業的重鎮，鶯歌老街有琳琅滿目的陶瓷製品，其中不乏中國製的廉價品魚目混珠、搶食商機；新北市政府扶植台灣本地的陶藝品，在二○○八年推出「鶯歌燒」品牌，今年恰逢十週年，未料中國竟大張旗鼓仿冒、也跟著慶祝十週年，民眾務必睜大眼睛辨別優劣。

新北市府扶植在地品牌

相較於日本知名的有田燒、中國的景德瓷，「鶯歌燒」這些年也逐漸開拓名氣，鶯歌陶瓷博物館表示，藉由「鶯歌燒」的商標授權，保護、扶植在地廠商及創作者，參加認證必須符合幾項條件，限制僅能在鶯歌區或附近的三峽區、土城區，以及桃園市大溪區、八德區生產的商品，陶瓷成分必須達到七十五％以上，確保品質。

迄今563件取得商標授權

陶博館指出，每年舉辦四次的「鶯歌燒」商標授權評鑑，商品不限型式，只要經由評審委員審核通過，即可獲得為期十年的商標授權，從二○一四年截至今年第二季，共有五六三件取得商標，陶博館在舉辦行銷活動、 展覽會時都會優先推薦，並安排進入陶博館專區、網路商城通路、機場等駐點行銷，活絡在地陶瓷產業，也鼓勵在地的創作者不斷開發更多更好的陶藝品。

以假亂真 淘寶網冒名上架

鶯歌陶瓷打響名號，近年有不少廉價的中國貨冒充「鶯歌燒」，企圖以假亂真牟利，陶博館表示，經常接到民眾來電詢問中國知名的「淘寶網」也在販售「鶯歌燒」，甚至還有民眾在中國看到「鶯歌燒」的實體店面，連Logo都一樣，澄清不完。

陶博館及特定場所才有賣

陶博館提供辨別「正牌鶯歌燒」的方法，「鶯歌燒」產品照片都會上傳到陶博館官網，商品主要在陶博館內及特定場所販售，鶯歌老街有部分店家販售「鶯歌燒」，可請店家提供產品商標授權、合約書或是獲得「陶瓷新品獎」的獎狀。

老街部分店家也買得到

身為鶯歌在地業者的「傑作陶藝公司」董事長許元國讚賞「鶯歌燒」的理念，他以日本「美濃燒」為例說，日本成功運用地區性取代公司品牌，工作室規模小的陶藝家沒時間做行銷，大家合出少許資金，人多勢眾建立地區品牌形象，每年精選好的作品提升「鶯歌燒」商標的正面形象。

許元國表示，鶯歌這些年的陶藝生產量逐漸降低，但「量少」不代表不好，鶯歌有許多微型工作室，儘管創作人數不多卻活力旺盛，許多年輕藝術家創作「質精」的好作品並建立特殊風格，努力擦亮「鶯歌燒」品牌來迎戰中國的廉價品。