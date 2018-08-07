〈北部〉拒借校舍 興中自救會逾200人赴宜縣府抗議

2018-08-07

影響受教權 反對行政大樓借慈心華德福

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣興中國中校舍爭議延燒！興中自救會昨召集逾二百人赴縣政府抗議，年底要選舉的許多參選人，也到場「力挺」，還有人高喊「衝進去」，一度與警方發生推擠，抗議民眾最後在縣府廣場遞交陳情書，由教育處長陳正華代表接收；陳正華說，民眾的意見會當作未來檢討政策的重要依據。

宜蘭縣政府盤點興中國中餘裕空間，擬借用行政大樓二、三樓，給慈心華德福實驗高中設置教室使用；興中認為嚴重影響學生受教權與老師權益，連日來不斷表態反對，縣府一再溝通仍難滅火。

盼收回撥用成命 家長會長籲懸崖勒馬

昨天上午九時，興中自救會召集人林奠鴻、家長會長曾柏瀧，從興中徒步「苦行」至縣政府，與現場逾二百名關心此事民眾會合，高呼口號「挺興中、救教育」，每個人手中還拿著氣球，揚言誓死捍衛興中主體性。

曾柏瀧說，縣府要把興中行政大樓撥給「慈心華德福」，學校與家長不斷透過管道，向縣府表達反對心聲，但完全未獲理會，縣府決策過程粗糙，除犧牲興中權益，也無助華德福解決校舍問題，請縣府尊重興中的教育選擇權，懸崖勒馬，收回撥用成命。三年級王同學說，學校空間被他校搶走，感覺很不好，才站出來反對。

選將來「插花」民眾一度與警方推擠

抗議過程起初還算平和，但縣府僅由教育處副處長林麗玲出面溝通與接受陳情，群眾認為層級太低，引發不滿；部分要選舉的參選人大聲鼓譟，突然有人高喊「衝！衝！衝」、「代理縣長出來」，加上烈日高照，群眾怒火瞬間被引燃，有人試圖硬闖縣府，與警方發生推擠衝突，最後被優勢警力攔下，經苦勸才消除火氣。

最後由教育處長陳正華出面收下陳情書，陳說，他會將民眾意見帶回，當成未來檢討改進重要依據；隨後，抗議民眾又轉往縣議會陳情，由副議長林棋山代表接受，抗議活動才落幕。